Instagram’dan Fotoğraf Nasıl İndirilir? Instagram’dan Fotoğraf İndirme Yöntemleri

Instagram'dan fotoğraf ve video indirmek pek çok kullanıcı tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Ancak bilindiği üzere Instagram gibi popüler sosyal medya uygulamalarından fotoğraf ve video indirmek her zaman kolay olmuyor. Bu gibi durumlarda Instagram'dan fotoğraf indirmek isteyen kullanıcılar çeşitli yöntemlerden yararlanıyor. Sizler için hazırladığımız haberin detaylarında ‘Instagram'dan fotoğraf nasıl indirilir?' sorusunu cevaplandırdık. Aşağıda yer alan bilgilerden yararlanarak Instagram'dan kolaylıkla fotoğraf ve video indirebilirsiniz. Peki, Instagram'dan fotoğraf nasıl indirilir? İşte Instagram'dan Fotoğraf İndirme Yöntemleri









INSTAGRAM'DAN FOTOĞRAF NASIL İNDİRİLİR?



ANDROİD İÇİN INSTAGRAM FOTOĞRAF İNDİRME NASIL YAPILIR?



IPHONE INSTAGRAM'DAN FOTOĞRAF İNDİRME



Windows ve MacOS'ta Instagram fotoğraflarını kaydetme



Instagram Programsız Fotoğraf İndirme



Instagram'dan fotoğraf indirmek için ilk olarak web tarayıcısı üzerinden Instagram.com adresine giriş gerçekleştirmeniz ve sonrasında hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. İkinci adımda ise indirmek istediğiniz postun linkini kopyalayarak aşağıdaki linke tıklamalısınız. Açılan sayfada karşınıza çıkan kutucuğa kopyalamış olduğunuz Instagram linkini ekleyerek Download butonuna basın. Tüm adımları tamamladığınızda Instagram üzerinden istediğiniz fotoğrafı indirebilirsiniz.INSTAGRAM'DAN FOTOĞRAF İNDİRME LİNKİAndroid cihaz kullanıcıları Instagram'dan fotoğraf indirmek için aşağıdaki yer alan linke giriş yapmalıdır. Linkte yer alan uygulamaya giriş yaptıktan sonra fotoğrafları indirmek için giriş yapmalısınız.• Uygulamayı açın.• Uygulama açıldığında sizden talep edilen izinleri verdikten sonra Instagram uygulamasına giriş gerçekleştirin.• Bu alana indirmek istediğiniz fotoğrafın URL'sini yapıştırın.• Fotoğraf otomatik olarak indirilmeye başlayacaktır.IOS cihaz kullanıcılarının Instagram fotoğraf indirme işlemi artık Android cihaz kullanıcılarına oranla daha kolay hale geldi. Apple'ın kullanıcılarının kullanımına sunduğu özellikler ile Instagram'dan fotoğraf indirme işleminden yararlanabilirsiniz.• Öncelikle AppStore ‘den kestirmeler uygulamasını indirin.• İkinci adımda aşağıdaki linkte yer alan 'Save Instagram Image' kestirme linkine tıklayın ve kestirmeyi indirme işlemini gerçekleştirin.• Kestirme iOS cihazınıza eklenecektir.• Bu adımın ardından Instagram'a giriş gerçekleştirin ve indirmek istediğiniz fotoğrafın linkini kopyalayın. 'Save Instagram Image' simgesine tıklayın.• Fotoğraf otomatik olarak iOS cihazınızın galerisine kaydedilecektir.Windows ve MacOS'ta Instagram'dan fotoğraf indirmek için aşağıda yer alan adımları uygulamalısınız.LightShot programını indirin ve kurulumu yapın,Programı açın,Tarayıcıdan Instagram'ı açın,Kaydetmek istediğiniz fotoğrafa girin,Klavyeden Print Screen tuşuna basın,Fotoğrafı çerçeve içine alın,Kaydet butonuna tıklayın.Fotoğrafa bir isim verin ve kaydedin.Bu yöntemi kullanarak Windows ve MacOS üzerinden bir ekran görüntüsü yakalama programını kullanabilirsiniz.Instagram'dan programsız fotoğraf indirmek için aşağıda yer alan yöntemi kullanabilirsiniz.• İlk olarak tarayıcıdan Instagram'a girin,• İndirmek istediğiniz fotoğrafı açın,• Fotoğrafın adres çubuğundaki linki kopyalayın,• DownloadGram sitesine girin,• Sayfanın ortasındaki adres çubuğuna linki yapıştırın,• Download seçeneğine tıklayın,• Download Image seçeneğine basın ve Instagram fotoğraf indirme işlemini gerçekleştirin.Bilgisayar üzerinden programsız bir şekilde fotoğraf indirmek için çeşitli siteleri kullanabilirsiniz. Bu siteler arasında kimi siteler güvenilirken kimi siteler ise çeşitli problemlere sebep olabiliyor. Herhangi bir problemle karşılaşmamak adına bu sizlere önerdiğimiz yöntemi kullanarak fotoğraf ve video indirebilirsiniz.işlemleri bu şekilde gerçekleştirilmektedir.