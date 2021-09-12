Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman? Türkiye Sırbistan voleybol maç sonucu Türkiye Sırbistan Voleybol Maçı İzle

Filenin Efeleri, Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turuna çıktı. A Milli Voleybol Takımı'nın son 16 maçlarına başlamasıyla birlikte Türkiye Sırbistan voleybol maçı araştırılmaya başladı. Büyük bir heyecanla takip edilen CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonasında Türkiye'nin yanı sıra Finlandiya, Kuzey Makedonya, Rusya, İspanya ve Hollanda da mücadele gerçekleştirecek. Peki, Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman?
TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
Son 16 turuna çıkan Filenin Efeleri Türkiye'ye büyük gurur yaşattı! Avrupa Şampiyonası'na büyük başarıyla devam eden Filenin Efeleri'nin son 16 turunun ilk maçı Sırbistan ile olacak. Bu akşam gerçekleşecek maçın ardından son 16 turundaki diğer maçlara geçilecek. Heyecanla beklenen Türkiye Sırbistan voleybol maçına saatler kala ‘Türkiye Sırbistan voleybol maçı saat kaçta
? ‘ sorusu gündeme geldi.
TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Avrupa Şampiyonası'nın heyecanla beklenen karşılaşması Türkiye Sırbistan voleybol maçı 12 Eylül Pazar günü saat 21.30'da başlayacak. Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyona'sında son 16 turundaki ilk maçında Makedonya ile karşılaşacak. Peki, Türkiye Sırbistan voleybol maçı hangi kanalda?
TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Avrupa Şampiyonası'nın heyecanla beklenen son 16 turunun ilk maçı bugün gerçekleşecek. Türkiye Sırbistan erkek voleybol takımının karşılaşacağı maç saat 21.30'da başlayacak. Türkiye Sırbistan maçına saatler kala bu akşam oynanacak olan maçın hangi kanalda olacağını merak eden seyirciler ise Türkiye Sırbistan voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak? Sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Heyecanla beklenen Türkiye Makedonya voleybol maçı TRT SPOR Yıldız ekranlarında yayınlanacak. Peki, Sırbistan voleybol takımı kadrosu nasıl?
TÜRKİYE ERKEK VOLEYBOL TAKIMI KADROSU
Baturalp Burak Güngör
Mert Matic
Murat Yenipazar
Ramazan Efe Mandıracı
Vahit Emre Savaş
Adis Lagumdzija
Beytullah Hatipoğlu
Caner Ergül
Mirza Lagumdzija
Yiğit Gülmezoğlu
Bedirhan Bülbül
Oğulcan Yatgın
Finlandiya, Çekya, Estonya ve Polonya'nın ev sahipliği yapacağı turnuvada 24 takım 4 grup bulunuyor. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere çıkacak. Takımların çapraz eşleşmeyle karşılaşacağı 8'li finallerde rakiplerine üstünlük kuran takımlar, ismini çeyrek finale yazdıracak.
Şampiyonada grup maçları 1-9 Eylül, 8'li finaller 11-13 Eylül, çeyrek finaller 14-15 Eylül, yarı final mücadeleleri ise 18 Eylül'de gerçekleştirilecek. Turnuvada üçüncülük ve final maçı ise 19 Eylül'de oynanacak.
SIRBİSTAN ERKEK VOLEYBOL TAKIMI KADROSU
Nikola Javovic
Aleksa Batak
Vuk Todorovic
Mihajlo Mitic
Aleksandar Atanasijevic
Drazen Luburic
Bozidar Vucicevic
Aleksa Matic
Neven Majstorovic
Nikola Pekovic
Milorad Kapur
Stefan Negic
Marko Podrascanin
Srecko Lisinac
Petar Krsmanovic
Aleksander Okalic
Nemano Samjevina
Uras Nikolavic
Nemenja Petric
Marko Ivovic
Uros Kovacevic
Miran Kujundzic
Pavle Peric
Lvi Prague
Davide Kovac
Danilo Pavlovic
Türkiye Sırbistan voleybol maçı
12 Eylül Pazar günü saat 21.30'da TRT SPOR YILDIZ ekranlarında naklen yayınlanacak.