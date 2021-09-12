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Galatasaray Trabzonspor Maçı Saat Kaçta? Galatasaray Trabzonspor Maçı Ne Zaman? Galatasaray Trabzonspor Maçı Hangi Kanalda? Galatasaray Trabzonspor Maçı Canlı İzle

Galatasaray Trabzonspor Maçı Saat Kaçta? Galatasaray Trabzonspor Maçı Ne Zaman? Galatasaray Trabzonspor Maçı Hangi Kanalda? Galatasaray Trabzonspor Maçı Canlı İzle

Süper Lig karşılaşmasının başlamasına sayılı saatler kala heyecan başladı. Futbolseverlerin merakla beklediği Süper Lig 4. Hafta maçlarından en önemlisi bu akşam yaşanacak. 90 günlük aranın ardından yeniden başlayan Süper Lig’de dördüncü hafta derbisi Galatasaray ve Trabzonspor arasında gerçekleşecek. Peki, Galatasaray Trabzonspor maçı saat kaçta? Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman? hangi kanalda?

Ekleme Tarihi: 12 Eylül 2021 Pazar 12:45
Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2021 Pazar 12:48
Galatasaray Trabzonspor Maçı Saat Kaçta? Galatasaray Trabzonspor Maçı Ne Zaman? Galatasaray Trabzonspor Maçı Hangi Kanalda? Galatasaray Trabzonspor Maçı Canlı İzle

Süper Lig 2020-2021 sezonunun tamamlanmasının ardından üç aylık tatile girmişti. Aradan geçen üç ayın sonunda Süper Lig bu hafta karşılaşmalarla geçen bir ayı tamamlayacak. 20 takım ile birlikte 283 gün sürecek olan sezonun birinci ayı tamamlanırken bu akşam taraftarlar Galatasaray Trabzonspor derbisine şahit olacak . Peki, sezonun önemli maçlarından olacak olan Galatasaray Trabzonspor maçı saat kaçta? Galatasaray Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Galatasaray Trabzonspor Maçı Ne Zaman?

Süper Lig'in Trabzonspor Galatasaray derbisine saatler kala nefesler tutuldu! Futbolu yakından takip edenlerin cevabını beklediği ‘Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman?' sorusu cevaplandırıldı. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre heyecanla beklenen Galatasaray Trabzonspor maçı 12 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. Peki, Galatasaray Trabzonspor maçı saat kaçta?


Galatasaray Trabzonspor Maçı Saat Kaçta?

2021-2022 sezonunun büyük karşılaşmalarından olan Galatasaray Trabzonspor maçı 12 Eylül tarihinde yaşanacak. Futbol fanatiklerinin heyecanla beklediği Galatasaray Trabzonspor maçı saat 20.00'da başlayacak.

Galatasaray Trabzonspor Maçı Hangi Kanalda?


Medical Park'ta saat 20.00'de gerçekleşecek olan Galatasaray Trabzonspor karşılaşması 12 Eylül 2021 tarihinde yapılacak. Saat 20.00'de başlayacak olan derbi Bein Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.


Trabzonspor - Galatasaray muhtemel 11'ler


Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, İsmail (Denswil), Berat, Hamsik, Bakasetas, A.Ömür, Nwakaeme, Cornelius

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Aanholt, Taylan, Morutan, Cicaldau, Emre Kılınç, Kerem, Halil



Süper Lig'in tüm karşılaşmaları Bein Sports 1 ekranlarında yayınlanacak.

Galatasaray Trabzonspor Maçı


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