Galatasaray Trabzonspor Maçı Saat Kaçta? Galatasaray Trabzonspor Maçı Ne Zaman? Galatasaray Trabzonspor Maçı Hangi Kanalda? Galatasaray Trabzonspor Maçı Canlı İzle

Süper Lig karşılaşmasının başlamasına sayılı saatler kala heyecan başladı. Futbolseverlerin merakla beklediği Süper Lig 4. Hafta maçlarından en önemlisi bu akşam yaşanacak. 90 günlük aranın ardından yeniden başlayan Süper Lig’de dördüncü hafta derbisi Galatasaray ve Trabzonspor arasında gerçekleşecek. Peki, Galatasaray Trabzonspor maçı saat kaçta? Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman? hangi kanalda?
Süper Lig 2020-2021 sezonunun tamamlanmasının ardından üç aylık tatile girmişti. Aradan geçen üç ayın sonunda Süper Lig bu hafta karşılaşmalarla geçen bir ayı tamamlayacak. 20 takım ile birlikte 283 gün sürecek olan sezonun birinci ayı tamamlanırken bu akşam taraftarlar Galatasaray Trabzonspor derbisine şahit olacak . Peki, sezonun önemli maçlarından olacak olan Galatasaray Trabzonspor maçı saat kaçta? Galatasaray Trabzonspor maçı hangi kanalda?