Galatasaray Trabzonspor Maçı Saat Kaçta? Galatasaray Trabzonspor Maçı Ne Zaman? Galatasaray Trabzonspor Maçı Hangi Kanalda? Galatasaray Trabzonspor Maçı Canlı İzle

Süper Lig 2020-2021 sezonunun tamamlanmasının ardından üç aylık tatile girmişti. Aradan geçen üç ayın sonunda Süper Lig bu hafta karşılaşmalarla geçen bir ayı tamamlayacak. 20 takım ile birlikte 283 gün sürecek olan sezonun birinci ayı tamamlanırken bu akşam taraftarlar Galatasaray Trabzonspor derbisine şahit olacak . Peki, sezonun önemli maçlarından olacak olan Galatasaray Trabzonspor maçı saat kaçta? Galatasaray Trabzonspor maçı hangi kanalda?



Galatasaray Trabzonspor Maçı Ne Zaman?



Galatasaray Trabzonspor Maçı Saat Kaçta?



Galatasaray Trabzonspor Maçı Hangi Kanalda?





Trabzonspor - Galatasaray muhtemel 11'ler

Süper Lig'in Trabzonspor Galatasaray derbisine saatler kala nefesler tutuldu! Futbolu yakından takip edenlerin cevabını beklediği ‘Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman?' sorusu cevaplandırıldı. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre heyecanla beklenen Galatasaray Trabzonspor maçı 12 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. Peki, G2021-2022 sezonunun büyük karşılaşmalarından olan Galatasaray Trabzonspor maçı 12 Eylül tarihinde yaşanacak. Futbol fanatiklerinin heyecanla beklediği Galatasaray Trabzonspor maçı saat 20.00'da başlayacak.Medical Park'ta saat 20.00'de gerçekleşecek olan Galatasaray Trabzonspor karşılaşması 12 Eylül 2021 tarihinde yapılacak. Saat 20.00'de başlayacak olan derbi Bein Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, İsmail (Denswil), Berat, Hamsik, Bakasetas, A.Ömür, Nwakaeme, CorneliusGalatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Aanholt, Taylan, Morutan, Cicaldau, Emre Kılınç, Kerem, HalilSüper Lig'in tüm karşılaşmaları Bein Sports 1 ekranlarında yayınlanacak.