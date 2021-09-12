Adiyat Suresinin Anlamı Nedir? Adiyat Suresinin faziletleri nelerdir? Adiyat Suresi Arapça ve Türkçe Okunuşu

Kur'an-ı Kerim'in 100. Suresi olan Adiyat suresinde insanların mala mülke düşkünlüğünden, kıyamet günü geldiğinde karşılaşacakları zorluklardan bahsedilmektedir. 11 ayetten oluşan surede, insanların Rabbine karşı ne kadar nankör davrandıkları da anlatılıyor. Peki, içerdiği mesajlar ile insanlara yol gösteren Adiyat suresinin anlamı nedir? İşte Adiyat suresinin Arapça ve Türkçe okunuşu…





ADİYAT SURESİNİN OKUNUŞU



ADİYAT SURESİNİN TÜRKÇE MEALİ



ADİYAT SURESİNİN TEFSİRİ NASILDIR?



ADİYAT SÛRESİNİN FAZİLETLERİ NELERDİR?



Bismillahirrahmânirrahîm1- Vel adiyati dabha2- Fel muriyati kadha3- Fel muğırati subha4- Fe eserne bihı nak'a5- Fe vesatne bihı cem'a6- İnnelinsane li rabbihı le kenud7- Ve innehu ala zalike le şehıd8- Ve innehu li hubbil hayri le şedıd9- E fe la ya'lemü iza bu'sira ma fil kubur10- Ve hussıle ma fis sudur11- İnne rabbehüm bihim yevmeizin le habirRahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.1- O harıl harıl (savaşa) koşanlara,2- (Tırnaklarıyla yerden) ateş çıkaranlara,3- Sabahleyin akın edenlere,4- Tozu dumana karıştıranlara,5- Derken bir topluluğun ortasına dalanlara yemin ederim ki,6- Şüphesiz insan, Rabbine karşı çok nankördür.7- Ve kendisi de buna şahittir.8- Gerçekten o dünya malını çok sevdiği için katıdır.9- Bilmiyor mu ki, kabirlerin içindekiler fırlatılacak.10- Ve sinelerin içindekiler derlenecek.11- O gün Rableri onların bütün yaptıklarından haberdardır.Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmiştir.Savaş sırasında düşman üzerine saldıran atlar tasvir edilmekte ve eski savaşların insandan sonra en önemli unsuru olması dolayısıyla atlar üzerine yemin edilmektedir. Yeminin amacı, böylesine yararları bulunan ve insanların en çok sevdiği mallardan olan atları onlara bağışlayanın Allah olduğuna işaret etmek, o günün insanının gözünde çok değerli olan bu varlıklar üzerine yemin ederek müteakip âyetlerdeki mesajın gerçekliğine ve önemine dikkat çekmektir.Ebû Ubeyd’in Fezâ’il’inde el-Hasan’dan yaptığı rivayete göre, Resû­lüllah (asm) Efendimiz şöyle buyurmuştur:«İzâ zülzilet sûresi, Kur’ân’ın yarısına ve ve’l-âdiyat sûresi de (diğer) yarısına denktir.» (Şevkanî, Fethülkadîr: 5/481)Diğer yandan Muhammed b. Nâsır’ın Atâ b. Ebî Rebah (ra) den merfuân yaptığı rivayette, İbn Abbas’ın (ra) şöyle dediği nakledilmiştir:«İzâ zülzile sûresi Kur’ân’ın yarısına; ve’l-âdiyat sûresi de Kur’ân’ın yarısına, kul huvallah sûresi de Kur’ân’ın üçte birine muâdil (eşdeğerde)dir.» (Şevkani, Fethü’l-kadir: 5/481.)Adiyat Sûresini bir kere okumak, Kur’ânın yansını okumuş gibi sevab almaya sebeb olur. (Hadis-i Şerif).İslam alimleri tarafından bu şekilde açıklanmıştır.