Yenidoğan Çetesi davasında ara karar mütalaası: 10 sanığın daha tutuklanması talep edildi

Geçtiğimiz aylarda tüm Türkiye'nin gündemine 'Yenidoğan Çetesi' skandalı bomba gibi düştü...İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak yaşamlarını yitirmelerine yol açan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın görülmesi sürüyor.Sanıkların her ifadesi kan dondururken yaşanan son gelişme ise dikkat çekti.'Yenidoğan Çetesi' davasında ara karar açıklandı.Tüm sanıklar, müştekiler ve avukatlarının dinlenmesinin ardından duruşma savcısı mütalaasını açıkladı.Savcı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla müşteki ailelerin katılma taleplerinin kabulüne, barolar ve siyasi partilerin katılma taleplerinin ise reddine karar verilmesini talep etti.Savcı, Silivri Kolan Hastanesi Mesul Müdürü Bener Mansuroğlu hakkında 'Dolandırıcılık' suçundan Çorlu Reyap Hastanesi Mesul Müdürü İbrahim Oktay hakkında 'Halime bebeğin ihmalen ölümüne sebep olmak' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından Hilda Keykubad hakkında 'Kaya bebeğin ölümüne sebep olmak'tan, 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından Zeki Ötünç hakkında Kerem Muhammed Tokluoğlu bebeğin ölümüne sebep olmaktan 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından haklarında suç duyurusunda bulunulmasını, Kaya bebeğin doğumunu yaptıran Songül Kaloğlu hakkında 'İhmalen ölüme sebep olmak' suçundan, Dursun Eryılmaz hakkında Rou Kadan bebeğin ölümüne ilişkin, Şeyhmus Çelik hakkında Opara bebeğin ölümüne ilişkin, Hasan Basri Gök hakkında Serdarova bebeğin ölümüne ilişkin, Serenay Şenkalaycı hakkında ise, Kerem Muhammed Tokluoğlu bebeğin ölümüne ilişkin suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.Savcı, ayrıca 10 hemşire ve doktorun tanık olarak dinlenmesini istedi.Sanık doktor Rıza Keykubat, sanık hemşire yardımcısı Batuhan Çetin ve sanık başhekim Ali Dirik'in 2023 Kasım ayına ait HTS baz kayıtlarının talep edilmesini, tüm sanıkların suç tarihindeki hesap hareket dökümlerinin de alınmasını ve sanıklara ait tüm dijital materyallerin incelenmesini, SGK'ya yazı yazılarak suç tarihlerinde yapıldığı iddia edilen usulsüz işlemler nedeniyle ne kadar zarara uğradığının sorulmasını talep eden savcı, tüm ifadeler bittikten ve deliller toplandıktan sonra, tüm dosyanın Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek ölen bebekler açısından rapor alınmasını talep etti.Duruşma savcısı ayrıca malen sorumlu şirketler hakkında konulmuş herhangi bir tedbir veya el koyma kararı olmadığını belirterek, bu şirketler hakkında 'Suç gelirlerini aklama' suçundan ayrı bir soruşturma yürütülüp tedbir konulması için Beylikdüzü Medilife Hastanesi'nin bağlı olduğu Yonca Sağlık Hizmetleri, Birinci Hastanesi'nin bağlı olduğu Beymed Sağlık, Güney Hastanesi'nin bağlı olduğu Güney Sağlık Hizmetleri şirketi, Çorlu Reyap Hastanesi'nin bağlı olduğu Reyap Medikal Hizmetleri şirketi, Bağcılar Medilife Hastanesi'nin bağlı olduğu Medilife Sağlık Hizmetleri şirketi, TRG Hospitalist'in bağlı olduğu Bağcılar Sağlık Hizmetleri şirketi, Avcılar Hospital'in bağlı olduğu Akabe Sağlık Tesisleri şirketi, Silivri Kolan Hastanesi'nin bağlı olduğu Vital Fors Sağlık Hizmetleri Bilgisayar ve Elektronik şirketi, Çzel İstanbul Reyap Hastanesi'nin bağlı olduğu Reyap Sağlık Hizmetleri şirketi, Özel İstanbul Şafak Hastanesi'nin bağlı olduğu Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri şirketi, Medisense Sağlık Hizmetleri şirketi ve GMZ Sağlık Hizmetleri şirketi hakkında da suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmesini istedi.Tutuklu tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep eden savcı, tutuksuz sanıklardan, Birinci İnternational Hastanesinin sahibi Ali Aksu, Esenler Güney Hastanesi'nin başhekimi doktor Ali Dirik, doktor Şeyhmus Çelik, TRG Hospitalist Hastanesinde doktor Mehmet Gürül, TRG Hospitalist Hastanesi Genel Müdürü Murat Mantuş, Bağcılar Şafak Hastanesi İşletme Müdür Yardımcısı Mustafa Kazan, hemşire Ceren Hatice Kırım, hemşire Renginar Molla, hemşire Serenay Şenkalaycı ve tıbbi sekreter Sümeyye Özdemir hakkında tutuklama talep etti.