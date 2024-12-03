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Beyaz Gazete
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Son tarih 31 Aralık! Aracına bunu taktırmayana akaryakıt yok

Taşıt Tanıma Sistemi zorunlu hale getirildi. Uygulama ile kaçak akaryakıtın önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ekleme: 3.12.2024 - 11:34 Güncelleme: 3.12.2024 - 11:45 / Editör: Edin Uslu
Son tarih 31 Aralık! Aracına bunu taktırmayana akaryakıt yok
Hazine ve Maaliye Bakanlığı'nın almış olduğu karar doğrultusunda, ticari araçlara Taşıt Tanıma Sistemi zorunluluğu getirildi.

RESMİ GAZETE YAYIMLANDI
Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda, ticari amaçlı kullanılan ve muhasebe kayıtlarında akaryakıt harcamasını gider olarak gösteren tüm araçlara bu sistemin takılması zorunlu hale getirilmiştir. 

Son tarih 31 Aralık! Aracına bunu taktırmayana akaryakıt yok