Son tarih 31 Aralık! Aracına bunu taktırmayana akaryakıt yok
Taşıt Tanıma Sistemi zorunlu hale getirildi. Uygulama ile kaçak akaryakıtın önüne geçilmesi hedefleniyor.
Hazine ve Maaliye Bakanlığı'nın almış olduğu karar doğrultusunda, ticari araçlara Taşıt Tanıma Sistemi zorunluluğu getirildi.
RESMİ GAZETE YAYIMLANDI
Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda, ticari amaçlı kullanılan ve muhasebe kayıtlarında akaryakıt harcamasını gider olarak gösteren tüm araçlara bu sistemin takılması zorunlu hale getirilmiştir.