  • USD: 34,95 - 35,02
  • EURO: 36,70 - 36,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Terör örgütüne ağır darbe! MSB duyurdu: Metina'da 5 PKK'lı etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyine 28-29 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatı sonucunda Metina bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Terör örgütüne ağır darbe! MSB duyurdu: Metina'da 5 PKK'lı etkisiz!
Ekleme: 3.12.2024 - 11:58 Güncelleme: 3.12.2024 - 11:58 / Editör: Atilla Özbir
Terör örgütüne ağır darbe! MSB duyurdu: Metina'da 5 PKK'lı etkisiz!
Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyine 28-29 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatı sonucunda Metina bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'yı ininde vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyine 28-29 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtı sonucunda Metina bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!" ifadeleri kullanıldı.