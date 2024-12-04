İstanbul'da şaşkına çeviren kaza: Rögar kapağı fırladı, yolcu metrobüsten düştü
İstanbul Esenyurt Saadetdere’de seyir halindeki metrobüs rögar kapağının üstünden geçerken kapak yerinden fırladı. Metrobüs kapısına çarpan kapak camı kırıp kapıyı açarken seyir halindeki araçtan kapıya yaslanan yolcu yola düştü. Hafif yaralanan yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Esenyurt'ta saat 15.00 sıraların Saadetdere mevkinden Beylikdüzü istikametine giden metrobüsün üzerinden geçtiği rögar kapağı yerinden fırladı.
Fırlayan kapak metrobüs kapı camını kırıp kapıya zarar verdi.
FIRLAYAN RÖGAR KAPAĞI CAMI KIRIP KAPIYI AÇTI
Araç içinde kapıya yaslanan bir yolcu kapının açılmasıyla yola düştü.
Yaralanan yolcu için olay yerine ambulans çağrıldı. Hastaneye kaldırılan yolcunun hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.
YOLCU METROBÜSTEN DÜŞTÜ
Sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Olay yerine gelen yol ekipleri ise yerinden çıkan rögar kapağı etrafında tedbir aldı.
Polisin olayla ilgili çalışması devam ederken metrobüs yolunda duraksama yaşandı.