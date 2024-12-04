Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Türkiye genelinde soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayınlanan 4 Aralık hava durumu tahmin raporuna göre, yurdun batı kesimlerinde yağışlı hava etkili olurken, iç bölgelerde buzlanma ve don uyarısı yapıldı.
Vatandaşların sıkça sorduğu “Bugün hava nasıl olacak?” sorusunun yanıtı, MGM'nin güncel tahmin raporunda yer aldı. Rapora göre, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sağanak yağışlı hava etkili olacak.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Ankara'da bugün sabah saatlerinde yağmur bekleniyor. Şehrin yüksek kesimlerinde yağışın karla karışık yağmur şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor. İstanbul'da ise gün boyunca aralıklı yağışlar etkili olacak. Yağışların gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
4 ARALIK İL İL HAVA DURUMU
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 11°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
MANİSA °C, 13°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ADANA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
ÇANKIRI °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
KONYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, güneyinin yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BOLU °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
AMASYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yer yer yağmurlu
TOKAT °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
ERZURUM °C, -5°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
KARS °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
MALATYA °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
VAN °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
SİİRT °C, 11°C
Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu