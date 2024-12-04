Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Vatandaşların sıkça sorduğu “Bugün hava nasıl olacak?” sorusunun yanıtı, MGM'nin güncel tahmin raporunda yer aldı. Rapora göre, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sağanak yağışlı hava etkili olacak.Ankara'da bugün sabah saatlerinde yağmur bekleniyor. Şehrin yüksek kesimlerinde yağışın karla karışık yağmur şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor. İstanbul'da ise gün boyunca aralıklı yağışlar etkili olacak. Yağışların gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 12°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 11°CÇok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıA.KARAHİSAR °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurluDENİZLİ °C, 15°CParçalı ve yer yer çok bulutluİZMİR °C, 16°CParçalı ve yer yer çok bulutluMANİSA °C, 13°CParçalı ve yer yer çok bulutluADANA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıANKARA °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluÇANKIRI °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluESKİŞEHİR °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluKONYA °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, güneyinin yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıBOLU °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıDÜZCE °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlıZONGULDAK °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıAMASYA °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıSAMSUN °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yer yer yağmurluTOKAT °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıTRABZON °C, 14°CParçalı, zamanla çok bulutluERZURUM °C, -5°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluKARS °C, 3°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluMALATYA °C, 6°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluVAN °C, 6°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluDİYARBAKIR °C, 11°CParçalı bulutlu, zamanla çok bulutluGAZİANTEP °C, 9°CÇok bulutlu ve yağmurluSİİRT °C, 11°CParçalı bulutlu, zamanla çok bulutluŞANLIURFA °C, 14°CParçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu