AK Partili Hakan Han Özcan'dan Mansur Yavaş'a çağrı: Bunun hesabını ver! 'Büyük bir skandaldır' diyerek tepki gösterdi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin SGK prim borçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Eylül 2024 itibarıyla toplam borcun 157 milyar TL'yi aştığını duyurmasının ardından, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a 'Asgari ücret 10 kat, belediyenin bütçesi 6,36 kat artmışken borcun 42 kat artması büyük bir skandaldır' açıklamasını yaptı.Özcan, yaptığı açıklamada, 2019 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin CHP tarafından devralındığı dönemde SGK'ya olan borcun 200 milyon TL olduğunu, bugün ise bu borcun 8,4 milyar TL'ye yükseldiğini belirtti. Özcan, bu artışı 'büyük bir skandal' olarak nitelendirdi.Özcan yaptığı açıklamada; 'Bu da gösteriyor ki geçmişi bahane ederek örtülen başarısızlık artık geçerliliğini kaybetmiştir. Algı makyajı dökülmüş, korkunç gerçek ortaya çıkmıştır. 42 kat büyüyen borcu izah edebilmek sadece matematik meselesi değildir. Bu durumu görmezden gelmek sorumsuzca bir yönetim anlayışının sonucu olarak kabul edilmelidir. Sözde şeffaflık ve hesap verilebilirlik algısı altında Başkentimizin kaynaklarını belli yerlere peşkeş çekenler bu artışın hesabını nasıl verecekler? Ekonomik şartlar bahane olarak kullanılamayacak şekilde böylesine fahiş bir borç artışı Ankara'nın mali yapısının ne kadar kötü yönetildiğini açıkça ortaya koyuyor' eleştirisini yaptı.Özcan şöyle devam etti:'Başkentimiz hizmete hasret bırakılıp, en temel belediyecilik faaliyetleri bile artık yapılmazken; kayda değer hiçbir yatırım görülmezken, şehrimiz her geçen gün geriye giderken, kaynaklar peşkeş çekilmiş, bütçe algı ve siyaset inşasına kurban edilmiştir. Bundan daha kötüsü ise, belediyenin geleceğini karartacak şekilde bir borç batağı oluşmuştur. Bir belediyenin önceliği, vatandaşı gözeten, sürdürülebilir ve uzun vadeli projeler olmalı. Ancak mevcut yönetim, bu ilkeleri göz ardı ederek, Ankara'yı mali açıdan büyük bir darboğaza sokmuştur. Belediye bütçesinin her kuruşu halkın menfaatine harcanmalı ve sorumsuzca yapılan harcamalar derhal durdurulmalıdır. Başkent'in geleceği için, sorumluluk sahiplerinin bu borç yükünü açıklayıp hesap vermeleri şarttır!'Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bakan Işıkhan, SGK'ya en borçlu belediyelerin başında CHP'li İzmir, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinin geldiğini belirtmişti.Bu kapsamda, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin SGK borcunun 8,8 milyar TL'ye ulaşarak ikinci sırada yer aldığı açıklanmıştı.