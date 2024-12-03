Gazze'deki bilanço açıklandı: can kaybı 44 bin 454’e yükseldi

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de insanlık dramı her geçen gün derinleşiyor.Havadan ve karadan kadın, çocuk, yaşlı demeden 424 gündür masum sivilleri hedef alan İsrail, saldırılarını aralıksız sürdürüyor.Son gerçekleştirilen saldırılar sonrası Filistin Sağlık Bakanlığı güncel durumu paylaştı.SON 24 SAATTE 2 SALDIRIFilistin Sağlık Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği 2 saldırıda 36 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 96 Filistinlinin de yaralandığı bildirildi.TOPLAM CAN KAYBI 44 BİN 502Ayrıca, yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 502'ye, yaralı sayısının ise 105 bin 454'e yükseldiği kaydedildi.