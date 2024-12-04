Güney Kore'de 'sıkıyönetim' kaosu

Dünyanı gözü dün akşam saatlerinde Güney Kore'ye çevrildi...Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un muhalefetin devlet karşıtı faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla sıkıyönetim ilan etti.Yoon, muhalefeti 'hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle' suçlayarak, sıkıyönetimin 'Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını' savundu.DEVLET BAŞKANI BİR ANDA SIKIYÖNETİM İLAN ETTİ: GÜNEY KORE KARIŞTI...Sıkıyönetim kararının kaçınılmaz olduğunu belirten Yoon, ülkeyi özgür ve demokratik bir şekilde yeniden inşa edeceklerini söyledi.Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yaptı.Öte yandan 'sıkı yönetim birlikleri' olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdi.ORDU, ULUSAL MECLİS'E GİRDİOrdunun Ulusal Meclise girmesinin ardından tehlike çanları iyice arttı.Güney Kore ordusu, parlamento ve siyasi partilerin faaliyetlerinin yasaklandığını açıkladı.Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilan etmesinin ardından Ulusal Meclis yerleşkesine erişim, korumalar ve polis tarafından engellendi.KORELİLER VE POLİSLER ARASINDA ARBEDE ÇIKTIYerel saatle 23.30 itibarıyla Ulusal Meclis kapılarında nöbet tutan korumalar ve polis memurları, sadece milletvekillerinin, parlamento personelinin ve akredite muhabirlerin kimlik kontrolünden sonra girişine izin verdi.Yoon'un sıkıyönetim ilanının ardından Meclis önünde toplanan onlarca vatandaş ile polis arasında arbede yaşandığı belirtildi.Ülkenin ana muhalefetteki Demokrat partisi kararın ardından milletvekillerini parlamentoya çağırdı.6 SAATLİK SÜRENİN ARDINDAN SIKIYÖNETİM KALDIRILDIUlusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin önerge verildi ve 190 milletvekilinin oyuyla kabul edildi.Yoon, bunun üzerine bakanlar kurulunu topladı, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurdu.Yoon konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Ulusal Meclis'ten sıkıyönetimin kaldırılması yönünde bir talep geldi, ben de sıkıyönetimi uygulamak üzere seferber edilen birlikleri geri çektim' ifadelerini kullandı.DEVLET BAŞKANI YOON'UN DANIŞMANLARI İSTİFA ETTİUlusal Meclis'teki oylamanın ardından sıkıyönetimi sonlandırma kararı aldığını açıklayan Yoon, sıkıyönetimi uygulamak üzere görevlendirilmiş askeri birliklerin meclis yerleşkesinden çekildiğini söyledi.Diğer yandan Yoon'un sürpriz sıkıyönetim kararının ardından Devlet Başkanlığı Sekreteri Chung Jin-suk, Ulusal Güvenlik Danışmanı Shin Won-sik, Siyasi Başdanışman Sung Tae-yoon ve 7 kıdemli danışman daha toplu olarak istifa ettiklerini bildirdi.'DERHAL İSTİFA ETMELİDİR'Muhalefetteki DP'den yapılan açıklamada ise, Yoon'un sıkıyönetim ilan etmesine sert tepki gösterilerek, “Derhal istifa etmemesi halinde Yoon hakkında azil işlemlerinin başlatılacağı” kaydedildi.'Başkan Yoon'un Anayasa'yı yok etme ve demokrasiyi ayaklar altına alma suçuna seyirci kalmayacağız' denilen açıklamada, 'Başkan Yoon derhal gönüllü olarak istifa etmelidir' çağrısında bulunuldu.ALTI PARTİ AZİL TASARISI SUNACAKDevlet medyasına göre altı muhalefet partisi, Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol'un azil tasarısını parlamentoya sunacak. Azil oylaması cuma ya da cumartesi günü yapılması bekleniyor.Ana muhalefet partisi olan Demokratik Parti lideri Lee Jae-myung, milletvekilleri ve halk, Devlet Başkanı'nın ani sıkıyönetim ilanını kınamak ve istifasını istemek için Seul'de miting düzenledi.YOON'UN PARTİSİ DE KARARA İTİRAZ ETTİKendi partisinden de Yoon'a tepki geldi. PPP Genel Başkanı Han Dong-hoon sıkıyönetim kararını “trajik” olarak niteleyerek, 'İktidar partisi olarak halk karşısında çok üzgünüz” ifadelerini kullandı.'Başkan Yoon, bu trajik durumu doğrudan ve etraflıca açıklamalıdır' diyen Han, 'Söz konusu sıkıyönetim uygulamasını tavsiye eden savunma bakanı derhal görevden alınmalı ve tüm sorumlular hesap vermelidir.' şeklinde konuştu.SON SIKIYÖNETİM 1981 YILINDAYDIMuhalifler, ülkede bir savaş ve kriz ortamının olmadığını, hakkında yolsuzluk iddiaları bulunan Yoon'un kendisine yönelik azil yönergelerinin bunda etkili olduğunu iddia ediyor.Güney Kore anayasasının 77. maddesine göre, Devlet Başkanı, 'savaş, silahlı çatışma, ulusal acil durum ya da kamu güvenliği ve düzeninin gerektirdiği hallerde' sıkıyönetim ilan edebiliyor.Güney Kore tarihinde en son 'sıkıyönetim' kararı askeri darbe ile 1979-1981 yıllarında 440 gün uygulanmış, karar yine askerler tarafından kaldırılmıştı.Güney Kore'de dünkü 'sıkıyönetim' kararı, ülke tarihinin 13. sıkıyönetim ilanı oldu.