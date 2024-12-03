MSB'den manidar paylaşım: Haydi Allah rast getire

Dünyanın gözü Suriye'de yaşananlarda...Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esad rejim güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.Yaklaşık 400 yıl Osmanlı himayesinde kalan şehrin en büyük simgelerinden Halep Kalesi'nde bugün Türk bayrağı dalgalandı.Aralık 1948'de yayımlanan bir mecmuada 'Halep kalesine Türk bayrağı çekildi' ifadeleri yer almıştı.Bu süreçte Türkiye'nin Suriye meselesinde üstleneceği rol büyük önem arz ederken Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşım, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, 'Hey koca topçu, mesafe hak getire, haydi Allah rast getire' ifadeleri kullanıldı.Bu mesaj, kullanıcılar tarafından Suriye operasyonlarına yönelik bir çağrı olarak algılandı.Bakanlık tarafından paylaşılan görsele binlerce kullanıcı tarafından beğeni ve yorum yapıldı.