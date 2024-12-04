Araç sahiplerine müjde! Akaryakıta indirim geldi

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. Bir zam bir indirim gelen akaryakıtta fiyat bir kez daha değişti. Bugün itibarıyla benzine indirim geldi. Peki benzinin litresi kaç lira oldu? İşte detaylar...

Petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son dönemde benzin ve motorinde yaşanan fiyat değişikliğine bir yenisi daha eklendi.18 Kasım Pazartesi günü benzine 62 kuruş indirim, 23 Kasım Cumartesi motorinine 1 lira 25 kuruş zam, 28 Kasım Perşembe ise benzine 74 kuruş zam gelmişti. Bugün ise benzinde bir kez daha fiyat değişikliği oldu.Gece yarısı itibariyle benzine 97 kuruş indirim geldi. İndirimin ardından benzinin litresi şehirlere göre 42-43 lira bandına indi.İstanbul (Avrupa): 43.07 TLİstanbul (Anadolu): 42.96 TLAnkara: 43.49 TLİzmir: 43.99 TLİstanbul (Avrupa): 44.22 TLİstanbul (Anadolu): 44.16Ankara: 44.80 TLİzmir: 45.29 TL