Araç sahiplerine müjde! Akaryakıta indirim geldi
Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. Bir zam bir indirim gelen akaryakıtta fiyat bir kez daha değişti. Bugün itibarıyla benzine indirim geldi. Peki benzinin litresi kaç lira oldu? İşte detaylar...
Petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son dönemde benzin ve motorinde yaşanan fiyat değişikliğine bir yenisi daha eklendi.
FİYAT PEŞ PEŞE DEĞİŞTİ
18 Kasım Pazartesi günü benzine 62 kuruş indirim, 23 Kasım Cumartesi motorinine 1 lira 25 kuruş zam, 28 Kasım Perşembe ise benzine 74 kuruş zam gelmişti. Bugün ise benzinde bir kez daha fiyat değişikliği oldu.
BENZİNE İNDİRİM GELDİ
Gece yarısı itibariyle benzine 97 kuruş indirim geldi. İndirimin ardından benzinin litresi şehirlere göre 42-43 lira bandına indi.
4 ARALIK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?
İstanbul (Avrupa): 43.07 TL
İstanbul (Anadolu): 42.96 TL
Ankara: 43.49 TL
İzmir: 43.99 TL
MOTORİNİN LİTRE FİYATI
İstanbul (Avrupa): 44.22 TL
İstanbul (Anadolu): 44.16
Ankara: 44.80 TL
İzmir: 45.29 TL