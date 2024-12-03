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Beyaz Gazete
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MSB duyurdu: 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada operasyon bölgelerinde tespit edilen 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

MSB duyurdu: 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Ekleme: 3.12.2024 - 15:24 Güncelleme: 3.12.2024 - 15:25 / Editör: Edin Uslu
MSB duyurdu: 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!

MSB duyurdu: 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi