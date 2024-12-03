Bakan Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon oranlarını yorumladı. Bakan Şimşek, "Son iki aydır yüksek seyreden gıda enflasyonuna rağmen yıllık mal enflasyonu yüzde 40’ın altına geriledi" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı X üzerinden kasım ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Türkiye İstatistik Kurumu kasım ayında enflasyonun yıllık yüzde 47,09 aylık yüzde 2,24 olarak gerçekleştiğini duyurdu.Bakan Şimşek açıklamalarında şunları kaydetti:Kasımda yıllık enflasyon yüzde 47,1 gerçekleşti, mayısa göre gerileme 28,4 puan oldu. Son iki aydır yüksek seyreden gıda enflasyonuna rağmen yıllık mal enflasyonu yüzde 40'ın altına geriledi.Hizmet enflasyonu aylık yüzde 1,6 ile 2021 yılı Kasım ayından bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşti ve yıllık hizmet enflasyonundaki düşüş eğilimi devam etti. Hizmet enflasyonundaki gerileme ve iyileşen enflasyon beklentileri katılıkları azaltmada önemli mesafe katettiğimizi gösteriyor.