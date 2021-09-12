13 Eylül 2021 Pazartesi Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı 13 Eylül Televizyonda Ne var? 13 Eylül Pazartesi Yayın Akışı

Türkiye'de en çok izlenen televizyon kanallarında yeni bir haftanın daha sonuna gelindi. Sevilen televizyon programlarının, ana haber bültenlerinin ve filmlerin seyircisiyle buluşacağı 13 Eylül Pazar günü yayın akışı araştırılıyor. Peki, 6 Eylül 2021 Pazartesi Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı 13 Eylül Televizyonda Ne var? 13 Eylül Yayın Akışı



ATV 13 Eylül 2021 Pazartesi Yayın Akışı



KANAL D 13 Eylül 2021 Pazartesi Yayın Akışı



STAR TV 13 Eylül 2021 Pazartesi Yayın Akışı



FOX TV 13 Eylül 2021 Pazartesi Yayın Akışı



TRT 1 13 Eylül 2021 Pazartesi Yayın Akışı



TV8 13 Eylül 2021 Pazartesi Yayın Akışı



Show 13 Eylül 2021 Pazartesi yayın akışı



Kanal 7 13 Eylül 2021 Pazartesi yayın akışı



08:00 Afacan Arabalar10:00 Nadide Hayat12:40 Dizi TV13:30 Kalp Yarası16:50 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrışıyor18:40 Hafta Sonu ATV Ana Haber20:00 İkimizin Sırrı07:30 Konuştuktça08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim09:45 Magazin D Pazar13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik14:00 Christopher Robin16:00 Aşkın Tarifi18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu20:00 Mandıra Filozofu22:00 Baht Oyunu07:00 Medcezir08:15 Çizgi Film Kuşağı08:45 Kaçak Gelinler11:15 Erkenci Kuş13:30 Aramızda Kalsın15:45 Kazara Aşk18:45 Star Haber20:00 Başkat22:45 Arkadaşım Hoş geldin08:30 Çalar Saat Hafta Sonu11:15 Aslan Bacanak13:15 Bay Yanlış14:30 Yüz Numaralı Adam16:30 Son Yaz19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu20:00 Sen Çal Kapımı23:15 Şef Akademi04:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı04:45 İmparatoriçe Ki07:00 Yeşil Deniz09:40 Diriliş 'Ertuğrul'12:30 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları13:40 Seksenler (Altyazılı)16:00 Teşkilat (Altyazılı)19:00 Ana Haber (Canlı)20:00 Seneye Bu Zamanlar22:30 3'Te 306:30 Oynat Bakalım09:45 10 Yaş Genç10:30 Süper 1 Takım10:45 Masterchef Türkiye14:15 Yerli Sinema16:30 Yetemek Sizsiniz18:15 Masterchef Türkiye20:00 Masterchef Türkiye10:00 Pazar Sürprizi13:00 Bir Şansım Olsa14:30 Senede Bir Gün16:30 Canım Kardeşim18:45 Hafta Sonu Ana Haber20:00 Robin Hood23:15 Çatışma06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu08:00 Elif Abla ile Afacanlar10:00 Cici Annem12:00 Bahar Kapıda13:30 Aşk Bir Rüya15:15 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum16:00 Masum18:00 Hafta Sonu Haberleri19:00 Baş Tacım21:30 Elimi Bırakmaİşte merakla beklenen