İstanbul'da bakanlığın metro şantiyesine saldırı!

İstanbul'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan metrolara 'U' simgesinin konulacağının açıklanmasının ardından başlayan tartışmalar sürerken, Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattı şantiyesinden tepki çeken bir görüntü geldi.



Bakanlık tarafından inşaatı sürdürülen metro hattının Molla Gürani istasyonundaki giydirmelere saldırı düzenlendi.





İstanbul'da Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattı şantiyesinin giydirmelerine kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi. Molla Gürani istasyonundaki saldırının, metro hattının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapıldığının belirtildiği giydirmelere karşı gerçekleştirilmesi dikkat çekti.



Saldırının kimler tarafından yapıldığı bilinmezken, tartışmaların yaşandığı bugünlerde gerçekleşmesi dikkatleri çekti.



NE OLMUŞTU?



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçtiğimiz günlerde “İstanbul’da metronun yeni simgesi!” notuyla metro tabelası paylaşmış ve 'U' harfi dikkat çekmişti.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun hizmetlerin ayrıştırıldığını savunurken, Bakan Karaismailoğlu "İstanbul dünyanın aynı anda en çok metro yapılan şehri. Ama bunları da Ulaştırma Bakanlığı yapıyor. Bunu herkesin bilmesi lazım. Hiç kimsenin emek hırsızlığı yapmaması lazım.” ifadelerini kullanmıştı