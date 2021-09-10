Duygun Yarsuvat Neden Öldü? Duygun Yarsuvat kimdir? kaç yaşında, nereli?

2014-2015 yılları arasında Galatasaray Başkanı olarak Galatsaray Spor Kulübü yönetim kurulunu yöneten Duygun Yarsuvat'tan acı haber geldi. Başarılı akademisyen, hukukçu ve eski başkanın acı haberinin gelmesi üzerine sarı kırmızılı taraftarlar ‘Duygun Yarsuvat neden öldü?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Birçok divan kurulunda boy gösteren Duygun Yarsuvat kimdir? Duygun Yarsuvat kaç yaşında? Duygun Yarsuvat nereli? İşte Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanı Duygun Yarsuvat hakkında merak edilenler…









Duygun Yarsuvat Kimdir?



Galatasaray Spor Kulübü Kariyeri



Duygun Yarsuvat Neden Öldü?



Ortaöğretimini 1948-1957 yılları arasında Galatasaray Lisesi'nde tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1961 tarihine mezun olan Duygun Yarsuvat, uzun yıllar İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne asistan olarak görev almıştır. Asistanlık görevini yerine getirirken lisansüstü eğitim çalışmalarına da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başlayan Yarsuvat, 1964 yılında Belçika'da Brüksel Kitle İletişim Araçları Enstitüsü; 1966 yılında Amerika'da Princeton Üniversitesi'nde eğitimine devam etmiştir. Oldukça başarılı bir akademik hayata sahip olan Duygun Yarsuvat, 1966 yılında “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hürriyeti ve İlgili Ceza Hükümleri” başlıklı teziyle “hukuk doktoru” unvanını almıştır. Sonrasında 1971 yılında “Trafik Suçları Kriminolojisi” isimli tezi, heyet tarafından ittifakla kabul edilerek “doçent” olmuş ardından 1978 yılında “Çalışma Ceza Hukuku” başlıklı tezi İstanbul Üniversitesi tarafından kabul edilerek, “profesör” unvanını almıştır.1987-1988 ve 1996-1997 yılları arasında Türk Ceza Kanunu Hazırlama Komisyonu üyeliği, 1988 ve 1992 yılları arasında Avrupa Konseyi Suç Sorunları Komitesi'nde Bilimsel Kriminolojik Konseyi üyeliğini yerine getirmiştir. Akademik hayattaki çalışmalarının yanı sıra 1965 yılından itibaren İstanbul Barosu'na kayıtlı olan ve 1965 ve 1994 yılları arasında Yarsuvat Hukuk Bürosu'nda avukatlık yapmıştır. Birden çok bilimsel kitabı bulunan Duygun Yarsuvat'ın ; Türkçe, Fransızca, İngilizce makaleleri bulunmaktadır.Duygun Yarsuvat, 2 Ekim'de Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığı seçimlerine aday olmuştur. 25 Ekim 2014 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda 1777 oy alarak rakibi Alp Yalman'a 211 oy fark atarak 35. Galatasaray SK başkanı olan Yarsuvat, .Galatasaray Spor Kulübü tarihinin en yaşlı başkanı olmuştur. Peki,Tüm dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgınına yakalanan Duygun Yarsuvat'tan acı haber geldi. Corona virüs testinin pozitif çıktığı duyurulan Duygun Yarsuvat'ın entübe edildiği açıklandı.Sorusuna henüz resmi bir yanıt gerçekleştirilmedi.