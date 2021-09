Duhan Suresinin Anlamı Nedir? Duhan Suresinin Faziletleri Nelerdir? Duhan Suresi Arapça ve Türkçe Okunuşu

İslam âlemi için mühim bir yere sahip olan Duhan Suresi okunuşunu, anlamını ve mealini sizler için derledik. Müslümanların özellikle Cuma namazı sonrasında faziletlerinden yararlanması gereken surede; Firavun ve halkının başına gelen azaplardan, Hz. Muhammed'i (S.A.V) yalanlayanların başına gelenlerden, iyi ve kötü amellerin sonuçlarından bahsedilmektedir. Peki, Müslümanlara yol gösteren Duhan suresinin anlamı nedir? İşte İslam alimlerinin görüşlerine göre Duhan suresinin meali…











1. Ha mım2. Vel kitabil mübiyn3. İnna enzelnahü fı leyletim mübaraketin inna künna münzirın4. Fıha yüfraku küllü emrin hakiym5. Emram min ındina inna künna mürsiliyn6. Rahmeten mir rabbik innehu hüves semiy'ul aliym7. Rabbis semavati vel erdı ve ma beynehüma in küntüm mukıniyn8. La ilahe illa hüve yuhyı ve yümiyt rabbüküm ve rabbü abaikümül evveliyn9. Bel hüm fı şekkiy yel'abun10. Fertekıb yevme te'tis semaü bi dühanim mübiyn11. Yağşen nas haza azabün eliym12. Rabbenekşif annel azabe inna mü'minun13. Enna lehümüz zikra ve kad caehüm rasulüm mübiyn14. Sümme tevellev anhü ve kalu muallemüm mecnun15. İnna kaşifül azib kaliylen inneküm aidun16. Yevme nebtışül batşetel kübra inna müntekımun17. Ve le kad fetenna kablehüm kavme fir'avne ve caehüm rasulün keriym18. En eddu ileyye ıbadellah inni leküm rasulün emiyn19. Ve el la ta'lu alellah innı atıküm bi sültanim mübiyn20. Ve innı uztü bi rabbı ve rabbiküm en tercumun21. Ve il lem tü'minu lı fa'tezilun22. Fe dea rabbehu enne haülai kavmüm mücrimun23. Fe esri bi ıbadı leylen inneküm müttebeun24. Vetrukil bahra rahva innehüm cündüm muğrakun25. Kem teraku min cennativ ve uyun26. Ve züruıv ve mekamin keriym27. Ve na'metin kanu fiyha fakihiyn28. Kezalike ve evrasnaha kavmen ahariyn29. Fema beket aleyhimüs semaü vel erdu vema kanu münzariyn30. Ve le kad necceyna benı israiyle minel azabil mühiyn31. Min fir'avn innehu kane aliyem minel müsrifiyn32. Ve lekadıhternahüm ala ılmin alel alemiyn33. Ve ateynahüm minel ayati ma fıhi belaüm mübiyn34. İnne haülai le yekülün35. İn hiye illa mevtetünel ula ve ma nahnü bi münşeriyn36. Fe'tu bi abaina in küntüm sadikıyn37. E hüm hayrun em kamü tübbeıv vellezıne min kablihim ehleknahüm innehüm kanu mücrimiyn38. Ve ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma laıbiyn39. Ma halaknahüma illa bil hakkı ve lakinne ekserahüm la ya'lemun40. İnne yevmel fasli mıkatühüm ecmeıyn41. Yevme la yuğni mevlen ammevlen şey'ev ve la hüm yünsarun42. Duhan suresinin faziletlerinden bahsedilmesi üzerine pek çok kişi '?' sorusunun cevabını araştırıyor. Özellikle Cuma günleri Cuma namazı sonrasında okunması büyük sevap olan Duhan suresinin konusu İslam alimleri tarafından açıklanmıştır. İslam alimleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına göre Duhan suresinde Kur'an-ı Kerim'in indirilişi, müşriklerin Kuran-ı Kerim'e karşı bakışı, Firavun'un gördüğü azap, Hz. Muhammed'in o dönemde yaşadığı zorluklardan bahsedilmektedir. Bunun yanı sıra sure içerisinde iyi ve kötü insanların karşılaşacağı durumlardan da söz edilmektedir. Peki,İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına göreBazı sûrelerin başında bulunan bu tür harflere “hurûf-ı mukattaa” denir (bilgi için bk. Bakara 2/1). Üzerine yemin edilen şey değerli, önemli ve bazan kutsaldır. Burada yemin eden Allah, üzerine yemin edilen de Kur'an'dır; maksat bu kitabın ne kadar önemli ve değerli olduğunu bildirmektir.Mübarek “uğurlu, hayırlı, bereketli, değerli” demektir. Allah'ın, yarattığı mekânlar ve zamanlardan bir kısmına, bazı önemli işlerin ve ibadetlerin yapılacağı yer ve zaman olma özelliği vermesi, o yerde ve zamanda bulunan, üzerine düşeni yapan kullarına bu yüzden sevaplar, ödüller verip çeşitli lutuflarda bulunması normaldir, bunlarda yadırganacak bir taraf yoktur. Ülkemizde kandil geceleri diye bilinen geceler, ramazan günleri ve geceleri, arefe günü, Mekke'deki Mescid-i Haram, Medine'deki Mescid-i Nebevî, Kudüs'teki Mescid-i Aksâ, Kâbe'nin üzerinde bulunduğu toprak parçası bu zaman ve mekânların başlıca örnekleridir. Diğer kutsal kitapların da içinde indiğine dair rivayetler bulunan (Kurtubî, XVI, 124) ramazan ayında (bk. Bakara 2/185; Kadir 97/1), bazı rivayetlere göre bu ayın son on günü içinde (Kurtubî, XVI, 124) Kur'an nâzil olmaya başlamıştır. “Onu indirdik” sözünden “tamamını indirdik” mânası anlaşılabileceği gibi “indirmeye başladık” mânası da çıkar. Kur'an'ın yaklaşık yirmi üç yıl içinde parça parça geldiği tarihî bir gerçek olduğuna göre ikinci mânayı tercih etmek gerekecektir. Kur'an'ın tamamının bir Kadir gecesinde, Allah katından (levh-i mahfûzdan), Cebrâil'in de içinde bulunduğu melekût âlemine indirildiği, sonra Hz. Peygamber'e yirmi üç yılda parça parça gönderildiği şeklinde bir açıklama varsa da bunun, vahye dayalı sağlam bir dayanağı yoktur. Kur'an'ın indirildiği, bütün hikmetli işlerin icra için görevlilere tebliğ edildiği gecenin, şâban ayı ortasına rastlayan ve sonraları Berat gecesi diye anılan gece olduğuna dair rivayetler de sağlam değildir (Kurtubî, XVI, 125).Cuma günü Duhan suresinin okumanın oldukça sevap olduğunu öğrenen insanlar ‘?' sorusunun cevabını araştırıyor. İslami kaynaklara göre Duhan suresinin pek çok fazileti vardır. Duhan suresinin fazileti konusunda önemli bilgiler içeren bir hadiste 'Kim geceleyin Duhân sûresini okursa sabaha kadar yetmiş bin melek kendisi için istiğfarda bulunur'; 'Kim cuma gecesi Duhân sûresini okursa günahları bağışlanır' (Tirmizî, 'Feżâʾilü'l-Ḳurʾân', 8) cümleleri geçmektedir.ve daha fazlası bu şekilde cevaplandırılmıştır.