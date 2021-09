CHP'li Ekrem İmamoğlu rezil yönetimi ile tarihe geçecek! İşe gidiş saatinde Uzunçayır metrobüs durağı girişinde iskele!

İstanbul'da otobüslerin sık sık arızalandığı görüntülere aşina olduğumuz dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sorumsuzluklarına yenilerini eklemeye devam ediyor.



METROBÜS DURAĞI GİRİŞİNE İSKELE



İstanbul'da metrobüslerin çalışma saatlerinin ve insan kalabalığının en yoğun olduğu sabah saatlerinde vatandaşlar Uzunçayır Metrobüs durağında kötü bir sürprizle karşı karşıya kaldı.



Ünalan metrodan Uzunçayır metrobüse geçiş bölümüne İBB tarafından koyulan dev iskele vatandaşları geçebilmelerini engellerken sabah saatlerinde uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.



İBB'DE TOPLU ULAŞIM SKANDALI



AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 2 yılda çöken İstanbul'un toplu taşıma sistemine yönelik açıklamalarda bulundu. Son dönemde toplu taşımada yaşanan sorunlarla ilgili de açıklama yapan Kabaktepe 'Düzenli bakım ve onarımları yapılmadığı için hemen hemen her gün otobüsler yolda kalıyor. Vatandaşlara ittirilmek durumunda bırakılıyor. CHP'li İBB yönetiminin bu sorun için ürettiği çözüm ise 'Otobüsleri vatandaşlara ittirseniz sizi işten atarım' diye şoförlere mesaj çekmek oldu.' dedi.







KABAKTEPE: 'OTOBÜS ARIZALARI ÖNCEKİ DÖNEMLERE KIYASLA 6-7 KAT ARTTI'



Sabah'ın haberine göre istatistik olarak otobüs arızalarının son dönemde daha da arttığına dikkat çeken Kabaktepe, 'İETT çatısı altında birleşen Özel Halk Otobüsü sahiplerinin de paraları 3-4 aydır ödenmiyor. Bozulan otobüslerin içinde İETT'nin kendi otobüsleri de var Özel Halk Otobüsleri de var. Hatta ben arkadaşlarıma şunu söyledim; 'Bu makinedir, her zaman bozulur. Lütfen bir istatistik yapın ve bizim dönemle kıyaslayın.' Sonuç olarak baktık ki kabul edilebilir ve tahammül edilebilir sınırın üstünde bir bozulma var. Bizim dönemimizde 1 yaşanmışsa şimdi 6-7 yaşanıyor.' bilgisini paylaştı.



KABAKTEPE: '1 MİLYAR TL BAKIM-ONARIM İHALESİ ALAN ŞİRKET NEREDE?'



Otobüslerin bakım ve onarımı için İBB'nin 1 milyar TL'yi aşkın ihale verdiğini hatırlatan Kabaktepe, 'Otobüslerin yolda kalmasının yanı sıra klimaların çalışması gibi araç içi sistemlerin bakım ve onarımında da ilgisizlik var. Ama İBB, otobüslerin bakım ve onarımı için 1 milyar TL'nin üzerinde ihale yaptı. Üstelik bu ihaleyi alan şirket, CHP'li bir ismin de yer aldığı bir şirketmiş. O halde bu şirket ne yapıyor? Yeni otobüs alınması için yapılmamış bu ihale. Bakım ve onarım yapılması için yapılmış. O zaman yapsın işini.' diye konuştu.







KABAKTEPE: 'SİYASETTE 'TURİST' OLAMAZSINIZ'



2024'te gideceğini anlayan CHP'li yönetimin İBB'yi turist umursamazlığıyla idare ettiğini söyleyen Kabaktepe, 'Yönetmekle görevlendirildikleri kurumun iş ve işleyişini gereği gibi yerine getiremiyorlar. İşte burada 'turist' yaklaşımı var. Siyasette turist olamazsınız. Ne demek turist yaklaşımı? Tatil amaçlı bir yere gittiğinizde her şeye dikkat etmez, hiçbir şeyi çok önemsemezsiniz. Ne de olsa birkaç gün sonra gideceğim deyip umursamazsınız. Turist anlayışıyla kent yönetilmez. Kent, canlı bir organizmadır. Sürekli yeni ihtiyaçlar duyar. CHP'li İBB yönetimi iş başına geldiğinde duyulan ihtiyaçlar ile şimdi duyulan ihtiyaçlar da farklı.' ifadelerini kullandı.



KABAKTEPE: 'BİN YENİ TAKSİ ONAYLANDI'



İBB'nin yeni taksi talebi hakkında da açıklama yapan Kabaktepe, 'Geçtiğimiz UKOME toplantısında BİN yeni taksi teklifi onaylandı. Büyükşehir Belediyesi bir an evvel BİN yeni taksinin işlemlerini tamamlasın, piyasaya alsın. Ondan sonra da ikinci BİNİ konuşalım, durumları değerlendirelim.' dedi.



'9-10 YILDIR FİLO YENİLENMEDİ' YALANI



Algılara oynayan CHP'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başarısızlığını AK Parti dönemine yıkmak isterken yalana sarıldı. Ekrem İmamoğlu'nun 'İETT'nin 9-10 yıldır filosu yenilenmedi' iddiasının yalan olduğu ortaya çıktı. İETT'nin 2019 yılı faaliyet raporunda 2013-2019 yılları arasında toplam 1985 adet yeni otobüs alındığının raporlandığı görüldü..