Trabzon Of'ta 3 kızını öldüren imam Emre Göktaş'ın ilk ifadesi ortaya çıktı!

Trabzon'un Of ilçesinde Uluağaç mahallesinde yaşayan imam Emre Göktaş (36) 12 yıllık eşiyle bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı.



EŞİ, KENDİSİNİ DARBETTİĞİ İÇİN 4 AY ÖNCE EVİ TERK ETTİ



İddiaya göre, eşi Sibel Göktaş 4 aydır eşinin kendisini darbetmesi nedeniyle çocuklarını alarak evi terk ederken, bunu içine sindiremeyen Emre Göktaş kendisini 2 ay önce darbetti.



1 AY UZAKLAŞTIRMA CEZASI ALDI



Eşinin şikayetçi olması nedeniyle mahkeme tarafından 1 ay uzaklaştırma cezası alan Emre Göktaş, ayrı yaşadığı eşinden 3 kızını dün Of ilçe merkezinde teslim alarak ilçenin Uluağaç Mahallesi'ndeki evine getirdi.







3 KIZININ KAFALARINA BİRER KURŞUN SIKARAK ÖLDÜRDÜ



Emre Göktaş, daha sonra kızları Yaren Göktaş (11), Hiranur Göktaş (8) ve Elif Göktaş'ı (5) bir süre sonra evinden 1 kilometre uzakta dere kenarındaki ıssız bir yere götürerek silahla kafalarına birer kurşun sıkarak öldürdü.



TESLİM OLDU



Emre Göktaş olay sonrası jandarmayı arayarak ekiplere teslim olurken, 3 kızın cansız bedenleri otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



EMRE GÖKTAŞ'IN İLK İFADESİ: BENDEN SOĞUDUKLARINI HİSSETTİM



Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Emre Göktaş'ın ilk ifadesinde çocuklarının kendinden soğuduğunu hissettiğini ve olay anını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.



Şahsın işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri nedeniyle bugün Trabzon Adliyesi'ne çıkartılacağı öğrenildi.