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Sırbistan'a yeni başkonsolosluk: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj

Sırbistan'a yeni başkonsolosluk: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj

Başkan Erdoğan, Sırbistan'daki Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğunun resmi açılış törenine bir video mesaj göndererek katıldı. Başkan Erdoğan, "FETÖ ihanet çetesini Balkanlar'dan da söküp atacağız. 15 Temmuz gecesi bize ilk destek veren ilk liderlerden biri Sırbistan oldu." şeklinde konuştu.

Ekleme Tarihi: 1 Eylül 2021 Çarşamba 12:46
Güncelleme Tarihi: 1 Eylül 2021 Çarşamba 13:20
Sırbistan'a yeni başkonsolosluk: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğunun açılış törenine video mesajla katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Türkiye Sırbistan ilişkilerinde katkıda bulunacaktır. Sırbistan ile işbirliğimiz her alanda gelişiyor. TİKA'larımız kalkınma projeleri gerçekleştiriyor. Balkan coğrafyasındaki tüm kesimleri asırlardır birlikte yaşadığımız ve gelecekte de birlikte yaşayacağımız dostlarımız olarak görüyoruz.

Hayata geçirilecek projeler Sancak'ın bölge ile bütünleşmesini sağlayacak.

FETÖ İLE MÜCADELE

FETÖ ihanet çetesini Balkanlar'dan da söküp atacağız. 15 Temmuz gecesi bize ilk destek veren ilk liderlerden biri Sırbistan oldu. Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.

Başkan Erdoğan


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