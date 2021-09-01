USD (Alış - Satış) : 8,30 - 8,32 EURO (Alış - Satış) : 9,82 - 9,84
Ana Sayfa.
Güncel
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan önemli açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan önemli açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'dan dönen Mehmetçik için Kayseri'de düzenlenen törende önemli açıklamalarda bulundu.

Ekleme Tarihi: 1 Eylül 2021 Çarşamba 11:20
Güncelleme Tarihi: 1 Eylül 2021 Çarşamba 11:24
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan önemli açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'dan dönen Mehmetçik için Kayseri'de düzenlenen törende konuştu.

Bakan Akar'ın açıklamaları şöyle:

Havalimanındaki yoğunluğa rağmen Kabil'deki vatandaşlarımız ve personelimizin tahliyesi 48 saatten kısa bir sürede tamamlanmıştır.

TSK'ya destek olan tüm NATO müttefiklerimize, samimi desteklerinen dolayı kardeşimiz Pakistan'a teşekkür ediyorum.

Dışişleri, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlığı'mıza da iş birliğinden ötürü teşekkür ediyorum.

TSK, aklın ve bilimin ışığında, yasalar doğrultusunda, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin emrinde, görevinin başındadır.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

30 Ağustos- 5 Eylül Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı