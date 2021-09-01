Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan önemli açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'dan dönen Mehmetçik için Kayseri'de düzenlenen törende konuştu.



Bakan Akar'ın açıklamaları şöyle:



Havalimanındaki yoğunluğa rağmen Kabil'deki vatandaşlarımız ve personelimizin tahliyesi 48 saatten kısa bir sürede tamamlanmıştır.



TSK'ya destek olan tüm NATO müttefiklerimize, samimi desteklerinen dolayı kardeşimiz Pakistan'a teşekkür ediyorum.



Dışişleri, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlığı'mıza da iş birliğinden ötürü teşekkür ediyorum.



TSK, aklın ve bilimin ışığında, yasalar doğrultusunda, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin emrinde, görevinin başındadır.

