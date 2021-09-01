2 Eylül Perşembe Yayın Akışı 2 Eylül Perşembe Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 2 Eylül Perşembe TV’de Hangi Diziler Var? 2 Eylül Perşembe Hangi Diziler Var? Perşembe Günü Dizileri

Türkiye'nin en çok sevilen kanallarında yeni bir gün heyecanla başlıyor. Birbirinden farklı dizi, yarışma ve haber programlarının yeni bölümlerinin yayınlanacağı 2 Eylül Perşembe günü televizyonda hangi diziler var? İşte 2 Eylül perşembe yayın akışı...
2 Eylül 2021 Perşembe ATV Yayın Akışı
• 08.00 Kahvaltı Haberleri
• 10.00 Kardeşlerim
• 13.00 ATV Gün Ortası
• 14.00 Maraşlı
• 16.20 Bir Zamanlar Çukurova
• 19.00 ATV Ana Haber
• 20.00 Örümcek Adam Örümcek Evreninde
• 22.15 Uzay Yolcuları
• 00.25 Ölümcül Makineler
2 Eylül 2021 Perşembe KANAL D Yayın Akışı
• 07.00 Sihirli Annem
• 09.00 Neler Oluyor Hayatta
• 11.00 Yaprak Dökümü
• 13.00 Magazin D Yaz
• 14.00 Yalan Dünya
• 16.15 Aşk-ı Memnu
• 18.45 Kanal D Ana Haber
• 20.00 Medusa Darbesi
• 23.15 Operasyon 41
2 Eylül 2021 Perşembe Star TV Yayın Akışı
• 07.00 Medcezir
• 09.15 Yüksek Sosyete
• 10.30 Erkenci Kuş
• 13.30 Aramızda Kalsın
• 16.30 Güzel Köylü
• 18.30 Star Haber
• 20.00 Kazara Aşk
• 00.30 Yerli Dizi Tekrar
2 Eylül 2021 Perşembe Show TV Yayın Akışı
• 06.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
• 07.30 Kalp Atışı
• 10.00 Yeni Gelin
• 13.00 Bir Şansım Olsa
• 14.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
• 18.45 Show TV Ana Haber
• 20.00 Ağır Romantik
• 22.15 Ağır Romantik Tekrar
2 Eylül 2021 Perşembe FOX TV Yayın Akışı
• 08.00 Çalar Saat
• 11.00 Şef Akademi Doğada
• 13.45 Aşk Mantık İntikam
• 16.15 Kefaret
• 19.00 Fox Ana Haber
• 20.00 Kefaret
• 00.15 Aşk Mantık İntikam
2 Eylül 2021 Perşembe TRT1 Yayın Akışı
• 05:38İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
• 05:40 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
• 06:50 Vuslat
• 10:25 Tozkoparan
• 12:10 Gönül Dağı (Altyazılı)
• 15:35 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
• 19:00 Ana Haber (Canlı)
• 19:55 Doğrusu Ne?
• 20:00 Seksenler (Altyazılı)
2 Eylül 2021 Perşembe Kanal 7 Yayın Akışı
• 06.30 Kanal 7'de Sabah
• 08.00 TV Filmi Balıkçının Karısı
• 10.00 Yemin
• 11.30 Nermin'in Enfes Mutfağı
• 13.20 Emanet
• 14.30 Mutfağım Şahane
• 15.30 Masum
• 18.00 Kanal 7 Haber Saati
• 19.00 Baş Tacım
• 21.30 Diriliş Ertuğrul
• 00.20 TV Filmi Dilek Ağacı
2 Eylül 2021 Perşembe TV 8 Yayın Akışı
• 06.30 Oynat Bakalım
• 07.15 8'de Sağlık
• 08.30 Masterchef Türkiye
• 13.15 Doya Doya Moda
• 17.15 Masterchef Türkiye
• 20.00 Masterchef Türkiye
• 00.15 Dizi
• 01.30 Doya Doya Moda
• 04.00 Kırmızı Oda
İşte Türkiye'nin en çok izlenen kanallarının 2 Eylül Perşembe 2021 yayın akışı
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