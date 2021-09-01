USD (Alış - Satış) : 8,30 - 8,32 EURO (Alış - Satış) : 9,82 - 9,84
Ana Sayfa.
Güncel
2 Eylül Perşembe Yayın Akışı 2 Eylül Perşembe Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 2 Eylül Perşembe TV’de Hangi Diziler Var? 2 Eylül Perşembe Hangi Diziler Var? Perşembe Günü Dizileri

2 Eylül Perşembe Yayın Akışı 2 Eylül Perşembe Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 2 Eylül Perşembe TV’de Hangi Diziler Var? 2 Eylül Perşembe Hangi Diziler Var? Perşembe Günü Dizileri

Türkiye’nin en çok izlenen kanallarda yeni bir gün daha başlıyor. 2 Ağustos 2021 Perşembe günü sevilen kanalların birbirinden farklı dizileri yeni bölümleri ile seyirciyle buluşacak. Birbirinden başarılı dizilerin seyircisiyle buluşacağı 2 Ağustos 2021 Perşembe günü televizyonda hangi diziler var? 2 Ağustos Perşembe Yayın Akışı 2 Ağustos Perşembe Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 2 Ağustos Perşembe TV’de Hangi Diziler Var? 2 Ağustos Perşembe Hangi Diziler Var?

Ekleme Tarihi: 1 Eylül 2021 Çarşamba 09:05
Güncelleme Tarihi: 1 Eylül 2021 Çarşamba 09:18
2 Eylül Perşembe Yayın Akışı 2 Eylül Perşembe Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 2 Eylül Perşembe TV’de Hangi Diziler Var? 2 Eylül Perşembe Hangi Diziler Var? Perşembe Günü Dizileri

Türkiye'nin en çok sevilen kanallarında yeni bir gün heyecanla başlıyor. Birbirinden farklı dizi, yarışma ve haber programlarının yeni bölümlerinin yayınlanacağı 2 Eylül Perşembe günü televizyonda hangi diziler var? İşte 2 Eylül perşembe yayın akışı...

2 Eylül 2021 Perşembe ATV Yayın Akışı


• 08.00 Kahvaltı Haberleri
• 10.00 Kardeşlerim
• 13.00 ATV Gün Ortası
• 14.00 Maraşlı
• 16.20 Bir Zamanlar Çukurova
• 19.00 ATV Ana Haber
• 20.00 Örümcek Adam Örümcek Evreninde
• 22.15 Uzay Yolcuları
• 00.25 Ölümcül Makineler



2 Eylül 2021 Perşembe KANAL D Yayın Akışı


• 07.00 Sihirli Annem
• 09.00 Neler Oluyor Hayatta
• 11.00 Yaprak Dökümü
• 13.00 Magazin D Yaz
• 14.00 Yalan Dünya
• 16.15 Aşk-ı Memnu
• 18.45 Kanal D Ana Haber
• 20.00 Medusa Darbesi
• 23.15 Operasyon 41

2 Eylül 2021 Perşembe Star TV Yayın Akışı


• 07.00 Medcezir
• 09.15 Yüksek Sosyete
• 10.30 Erkenci Kuş
• 13.30 Aramızda Kalsın
• 16.30 Güzel Köylü
• 18.30 Star Haber
• 20.00 Kazara Aşk
• 00.30 Yerli Dizi Tekrar

2 Eylül 2021 Perşembe Show TV Yayın Akışı


• 06.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
• 07.30 Kalp Atışı
• 10.00 Yeni Gelin
• 13.00 Bir Şansım Olsa
• 14.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
• 18.45 Show TV Ana Haber
• 20.00 Ağır Romantik
• 22.15 Ağır Romantik Tekrar

2 Eylül 2021 Perşembe FOX TV Yayın Akışı


• 08.00 Çalar Saat
• 11.00 Şef Akademi Doğada
• 13.45 Aşk Mantık İntikam
• 16.15 Kefaret
• 19.00 Fox Ana Haber
• 20.00 Kefaret
• 00.15 Aşk Mantık İntikam

2 Eylül 2021 Perşembe TRT1 Yayın Akışı


• 05:38İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
• 05:40 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
• 06:50 Vuslat
• 10:25 Tozkoparan
• 12:10 Gönül Dağı (Altyazılı)
• 15:35 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
• 19:00 Ana Haber (Canlı)
• 19:55 Doğrusu Ne?
• 20:00 Seksenler (Altyazılı)

2 Eylül 2021 Perşembe Kanal 7 Yayın Akışı


• 06.30 Kanal 7'de Sabah
• 08.00 TV Filmi Balıkçının Karısı
• 10.00 Yemin
• 11.30 Nermin'in Enfes Mutfağı
• 13.20 Emanet
• 14.30 Mutfağım Şahane
• 15.30 Masum
• 18.00 Kanal 7 Haber Saati
• 19.00 Baş Tacım
• 21.30 Diriliş Ertuğrul
• 00.20 TV Filmi Dilek Ağacı

2 Eylül 2021 Perşembe TV 8 Yayın Akışı


• 06.30 Oynat Bakalım
• 07.15 8'de Sağlık
• 08.30 Masterchef Türkiye
• 13.15 Doya Doya Moda
• 17.15 Masterchef Türkiye
• 20.00 Masterchef Türkiye
• 00.15 Dizi
• 01.30 Doya Doya Moda
• 04.00 Kırmızı Oda

İşte Türkiye'nin en çok izlenen kanallarının 2 Eylül Perşembe 2021 yayın akışı!

2 Eylül Yayın Akışı


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

30 Ağustos- 5 Eylül Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı