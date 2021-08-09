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Yangın şehidi Erdal Tokva'nın vasiyeti duygulandırdı!

Yangın şehidi Erdal Tokva'nın vasiyeti duygulandırdı!

Orman yangınlarıyla mücadele ederken şehit olan orman işçisi Erdal Tokva'nın yangına müdahale sırasında eşini arayıp "Buradan kurtuluş yok. Hakkınızı helal edin" dediği öğrenildi.

Ekleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 09:23
Güncelleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 09:30
Yangın şehidi Erdal Tokva'nın vasiyeti duygulandırdı!

Antalya Manavgat'ta orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında arazözün devrilmesi sonucu alevlerin içinde kalarak hayatını kaybeden orman işçisi Erdal Tovka'nın (39) şehit düşmeden önce eşi Meral Tovka'yı arayıp, 'Yangın çok büyük.Benim buradan kurtuluşum yok. Hakkınızı helal edin' dediği, büyük oğlu Emirhan Tovka'ya da (13), 'annene iyi bak' diye vasiyette bulunduğu öğrenildi. Şehidin anne ve babası ile yaptığı son görüşmede de 'Kendinize iyi bakın. Güneşe çıkmayın. Hakkınızı helal edin' dediği ortaya çıktı.

ANNE-BABA: VATAN SAĞOLSUN


Acılı anne Gülsüm Tovka (77) 'Tek çocuğumuzdu ama vatan sağ olsun. Tek odalı evimizde zor şartlarda büyütüp evlendirmiştik.

Böyle olmasını kimse istemezdi. Yokluğuna nasıl alışacağımızı bilmiyoruz. Demek ki oğlumu Allah bizden daha çok seviyormuş' derken, bir bacağı engelli olan Halil Tovka (81) ise 'Bizi telefonla arayıp hatırımızı sorup, 'yangınlar çok büyük, her şeyi yutuyor, alevler ağaçların çok üstünde.

Biz de çok yoğun çalışıyoruz. Arayamazsam merak etmeyin' dedi. Sonrasında zaten vefat ettiği bilgisini aldık. Mekanı cennet olsun. Vatan sağ olsun' diye konuştu.

Manavgat Orman YangınıErdal TokvaYangın ŞehidiErdal Tovka


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