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Sinüzite Ne İyi Gelir? Sinüzit Belirtileri Nelerdir?

Sinüzite Ne İyi Gelir? Sinüzit Belirtileri Nelerdir?

Sinüzit, burun boşluğunda ve etrafında hava dolu cepler olarak görülen sinüslerin enfeksiyonuna verilen isimdir. Normal şartlarda solunan havayı nemlendiren sinüsler herhangi bir problem olduğunda bu işlevi yerine getirememektedir. Peki, insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen sinüzite ne iyi gelir? Sinüzit belirtileri nelerdir?

Ekleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 15:17
Güncelleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 15:21
Sinüzite Ne İyi Gelir? Sinüzit Belirtileri Nelerdir?

Sinüzleri örten hücre tabakasının iltihaplanması ile sinüzit meydana gelmektedir. Ciddi baş ağrılarına ve kramplara sebep olan sinüzit hastanın hayatını pek çok yönden olumsuz etkilemektedir. Peki, tedavi edilmediği durumlarda ciddi problemlere sebep olan sinüzite ne iyi gelir? Sinüzit tedavisi nasıl yapılır? İşte sinüzit hakkında bilinmesi gerekenler…

Sinüzit Nedir?


Latince sığ boşluk anlamına gelen sinüsler, insanlarda toplamda 4 çift bulunmaktadır. Baş bölgesinde ön kısımda yer alan sinüsler, enfeksiyon kapması ve iltihaplanması durumunda sinüzit olarak adlandırılmaktadır. Söz konusu sinüzit, sinüslerin ağız kısmında ödeme ve tıkanıklıklara sebep olur. Çeşitli sinüzit belirtileri ile kendini belli eden sinüzit ise pek çok kişide yaygın olarak meydana gelebilmektedir. Peki, sinüzit tedavisi nasıldır?



Sinüzit Belirtileri Nelerdir?


Sinüzit belirtileri, sinüzitin seviyesine ve sinüzit olan kişinin yaş grubuna bağlı olarak değişim gösterebilmektedir. İşte alanında uzman doktorların açıkladığı sinüzit belirtileri;

Bir haftadan uzun süren burun akıntısı

Öksürük

Baş ağrısı

Yüz ağrısı

Ağız kokusu

Göz çevresindeki şişlik

Geniz akıntısı

Ateş

Kulaklarda dolgunluk hissi

Koku alma hissinin azalması

Sinüzitin en yaygın görülen belirtileri arasında yer almaktadır. Bu belirtilerin görülmesi durumunda tedavi sürecinin gerçekleştirilmesi son derece önemlidir. Peki, sinüzit tedavisi
nasıldır?

Sinüzit Tedavisi Nasıldır?


Sinüzit tedavisinde genellikle hastalara destek tedavisi gerçekleştirilmektedir. Gerçekleştirilen destek tedavisi sırasında asıl amaç ise sinüzite sebep olan faktörlerin ortadan kaldırılmasıdır. Bu sebeple sinüzit tedavisinde bireye burun spreyi, nemlendirici ve bol miktarda sıvı kullanımı önerilmektedir. Bu yöntemlere sıvı tüketimi de dahil olmak üzere koyu kıvamda bulunan mukusu yumuşatarak drenajın kolaylaşmasını sağlar. Alerjik problemler sebebiyle ortaya çıkan sinüzit ise antihistaminik ilaçlar yardımıyla ortadan kaldırılmaktadır. Bunun yanı sıra kronik sinüzitin ise herhangi bir şekilde tedavisinin olup olmadığı henüz bilinmemektedir. Kronik sinüzitte ortaya çıkan semptomların etkisinin azaltılması hedeflenmektedir. Peki, sinüzite ne iyi gelir?

Sinüzite Ne İyi Gelir?


Sinüzit problemi ile karşı karşıya kalan kişiler sık sık sinüzite ne iyi gelir? sorusunun cevabını araştırmaktadır. İşte sinüzite ne iyi gelir? sorusunu soranlar için alanında uzman
doktorların görüşleri doğrultusunda hazırlanan bir liste!

• Tuzlu su,

• Tarçın kullanımı,

• Buhar banyosu,

• Kekik yağı,

• Acı baharat,

• Yüksek yastık kullanımı,

• Fesleğen,

• Acı yemek,

Sinüzite iyi gelen şeyler arasında yer almaktadır. Bu gıdaların ve yöntemlerin kullanımı gerçekleştirilerek sinüzitin olumsuz etkileri azaltılabilir.

Burun akıntısına ne iyi gelir?


Sinüzitin meydana getirdiği burun akıntısına iyi gelen ve evde kolaylıkla uygulanabilecek olan bazı önerileri şu şekilde sıralayabiliriz:

• Zencefil,

• Zerdeçal,

• Sarımsak,

• Buhar banyosu yapmak,

• Bol miktarda sıvı tüketmek,

• Bitki çayları,



Burun akıntısına iyi gelmektedir. Sinüzitin belirtileri görülmesi durumunda olumsuz etkilerle karşılaşmamak adına doktor kontrolü gerçekleştirilmelidir.

Sinüzit Belirtileri Nelerdir?Sinüzit Tedavisi Nasıldır?Sinüzite Ne Iyi Gelir?Sinüzit Nedir?


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