LGS 2. Nakil Tercih Sonuçları Açıklandı! LGS 2. Nakil Tercih Sonuçları Nasıl Bakılır?

Binlerce öğrencinin merakla beklediği LGS 2. Nakil tercih sonuçları açıklandı. 2-6 Ağustos tarihleri arasında yapılan LGS 2. Nakil tercihleri sonuçlandı. LGS tercih sonuçlarının ardından herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar LGS 2. Tercihlerini yapmıştı. LGS 2. Nakil sonuçları öğrencilerinin erişimine açıldı. Peki LGS 2. Nakil Tercih Sonuçları Nasıl Bakılır? Sizler için LGS 2. nakil tercih sonuçları sorgulama ekranını yazdık.





LGS 2. Nakil Tercih Sonuçları Açıklandı!



LGS 2. Tercih Sonuçlarına Nasıl Bakılır? LGS 2.nakil sonuçları sorgulama ekranı



LGS 2. nakil tercih sonuçları 9 Ağustos Pazartesi günü sabah saatlerinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.Bu sabah saatlerinde açıklanan LGS 2. Tercih sonuçları öğrencilerin erişimine açıldı. Öğrenciler https://www.meb.gov.tr sitesi üzerinden sonuçlarına bakabilir. Sitede açılan sınavlar ekranından “Lise yerleştirme” bölümüne girerek sonuçlarına ulaşabilir.vesorularının yanıtını sizler için düzenledik. Daha fazla haber için takipte kalabilirsiniz!