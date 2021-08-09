LGS 2. Nakil Tercih Sonuçları Açıklandı! LGS 2. Nakil Tercih Sonuçları Nasıl Bakılır?

LGS 2. Nakil tercih sonuçları açıklandı. 2-6 Ağustos tarihleri arasında yapılan LGS 2. Nakil tercih sonuçları belli oldu. Peki LGS 2. Nakil Tercih Sonuçları Nasıl Bakılır? İşte LGS 2.nakil sonuçları sorgulama ekranı...
Binlerce öğrencinin merakla beklediği LGS 2. Nakil tercih sonuçları açıklandı. 2-6 Ağustos tarihleri arasında yapılan LGS 2. Nakil tercihleri sonuçlandı. LGS tercih sonuçlarının ardından herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar LGS 2. Tercihlerini yapmıştı. LGS 2. Nakil sonuçları öğrencilerinin erişimine açıldı. Peki LGS 2. Nakil Tercih Sonuçları Nasıl Bakılır? Sizler için LGS 2. nakil tercih sonuçları sorgulama ekranını yazdık.