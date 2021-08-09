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LGS 2. Nakil Tercih Sonuçları Açıklandı! LGS 2. Nakil Tercih Sonuçları Nasıl Bakılır?

LGS 2. Nakil Tercih Sonuçları Açıklandı! LGS 2. Nakil Tercih Sonuçları Nasıl Bakılır?

LGS 2. Nakil tercih sonuçları açıklandı. 2-6 Ağustos tarihleri arasında yapılan LGS 2. Nakil tercih sonuçları belli oldu. Peki LGS 2. Nakil Tercih Sonuçları Nasıl Bakılır? İşte LGS 2.nakil sonuçları sorgulama ekranı...

Ekleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 09:30
Güncelleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 09:34
LGS 2. Nakil Tercih Sonuçları Açıklandı! LGS 2. Nakil Tercih Sonuçları Nasıl Bakılır?

Binlerce öğrencinin merakla beklediği LGS 2. Nakil tercih sonuçları açıklandı. 2-6 Ağustos tarihleri arasında yapılan LGS 2. Nakil tercihleri sonuçlandı. LGS tercih sonuçlarının ardından herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar LGS 2. Tercihlerini yapmıştı. LGS 2. Nakil sonuçları öğrencilerinin erişimine açıldı. Peki LGS 2. Nakil Tercih Sonuçları Nasıl Bakılır? Sizler için LGS 2. nakil tercih sonuçları sorgulama ekranını yazdık.

LGS 2. Nakil Tercih Sonuçları Açıklandı!


LGS 2. nakil tercih sonuçları 9 Ağustos Pazartesi günü sabah saatlerinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.

LGS 2. Nakil Tercih Sonuçları Açıklandı!

LGS 2. Tercih Sonuçlarına Nasıl Bakılır? LGS 2.nakil sonuçları sorgulama ekranı


Bu sabah saatlerinde açıklanan LGS 2. Tercih sonuçları öğrencilerin erişimine açıldı. Öğrenciler https://www.meb.gov.tr sitesi üzerinden sonuçlarına bakabilir. Sitede açılan sınavlar ekranından “Lise yerleştirme” bölümüne girerek sonuçlarına ulaşabilir.


LGS 2. Tercih Sonuçlarına Nasıl Bakılır ve LGS 2.nakil sonuçları sorgulama ekranı sorularının yanıtını sizler için düzenledik. Daha fazla haber için takipte kalabilirsiniz!

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