Kimlik ve ehliyetler için yeni dönem!

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeyle ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili değişiklik kararı, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmişti. 83.6 milyon nüfuslu Türkiye'de 4 yılda son açıklanan verilere göre, 65.4 milyon vatandaş, çipli kimliklere geçti. Toplam ehliyet sayısı ise yaklaşık 30 milyon adet. Bugüne kadar 12.4 milyon ehliyet çipli hale getirildi. Yine bakanlığın 21 Eylül 2020'de devreye aldığı bir başka yenilik de ehliyetin kimlik kartına entegre edilmesi uygulaması. Kimlik kartına yüklenen sürücü belgesi sayısı da 1.5 milyonu aştı.



Yani 18.2 milyon nüfus cüzdanı, 17.6 milyon ehliyet yenilenmeyi beklerken, sürücü belgesini nüfus cüzdanına yüklemeye imkan tanıyan 'tek kart' sisteminden ise daha fazla kişinin yararlanması öngörülüyor. Posta'dan Gülten Uğurlu'nun haberine göre; Ehliyetini hâlâ yenilemeyenler, 2022'nin sonuna kadar süreniz var.



Nüfus cüzdanını çipli hale getirmek için de ilk etapta 2023 yılına kadar süre tanınsa da daha sonra bu kısıtlama kaldırıldı. Ancak çipli kartın sunduğu avantajlardan faydalanmak için bir an önce harekete geçin. İşlemler ise kısa süreli ve çok basit.



KİMLİK/EHLİYET YENİLEME NASIL YAPILIR?

1- ÖNCE RANDEVU ALINHem ehliyet hem de kimlik yenilemek için ilk yapmanız gereken randevu almak. Bu zorunlu. Randevu için Alo 199 numaralı çağrı merkezini arayabilirsiniz veya 'randevu.nvi.gov.tr' internet adresi üzerinden başvurabilirsiniz.Gününüzde gitmediğiniz zaman sistem yeniden randevu almanızı 1 ay engelliyor. Bu durumda eğer gidemeyecekseniz randevuyu, süresi dolmadan en az yarım saat önce iptal etmeniz şart.2- DEĞİŞİM ÜCRETİNİ YATIRINRandevunuzu aldınız, başvurmaya gideceksiniz. 30 liralık değişim ücretini (değerli kağıt bedeli) başvurunuzdan önce vergi dairesi müdürlüklerine, 'ivd.gib.gov.tr' internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla ya da bankaya yatırmanız gerekiyor.3- BU BELGELERİ HAZIRLAYINBaşvuruya giderken yanınızda olması gereken belgeler ise şunlar: - Nüfus cüzdanınız (Nüfus cüzdanı olmayanlar için sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı...) -Son 6 ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf. -Değişim ücretini ödediğinizi gösteren dekont4- YENİSİ 1 GÜNDE ELİNİZDEGerekli belgelerle randevunuzu aldığınız gün, nüfus müdürlüğüne giderek başvuru işleminizi yapıyorsunuz. Yeni kimlik, 1 gün veya en geç 2 gün içinde adresinizde oluyor.5- GEÇERLİLİK SÜRESİNE DİKKATYeni çipli kimlik kartının kullanım süresi 10 yıl. Sürenin ne zaman dolacağı da kimliğin üzerinde yazıyor. Geçerlilik süresinin bitiminde, kart sahibinin tekrar başvuru yaparak kartını yenilemesi gerekiyor.KAYBEDEN 60 LİRA VERİYOR-Kimlik yenileme: 30 lira.-Evlilik nedeniyle kimlik değişimi: 30 lira.-Eskiyen kimliği değiştirme: 30 lira.-Yeni doğan bebek için 1 ay içinde kimlik çıkarmak ücretsiz.-Doğumdan itibaren 1 ayın sonunda bebeğin kaydı yapılmamışsa: 30 lira.-Çipli kimlik kaybedilmişse: 60 lira.-Eski tip kimlik kaybolursa: 30 lira.5.7 MİLYON YENİ NESİL PASAPORTYeni nesil pasaport sayısı 5.7 milyon oldu. Pasaportların yenilenmesi için son tarih olarak belirlenen bir süre yok. Mevcut pasaportunuz, süresi bitinceye kadar geçerli. Pasaport yenileme işlemi de yine nüfus müdürlükleri üzerinden yürütülüyor.407 LİRADAN BAŞLIYORPasaportta ödenecek ücretler,alınacak süreye göre değişiyor: -6 aylık olan 407.20 lira. -1 yıllık olan 512.10 lira. -2 yıllık olan 722.20 lira. -3 yıl olan 950.20 lira. -4 yıl ve üzeri (10 yıla kadar) 1265.40 lira. Ehliyeti yenilemek için de yine kimlik kartında olduğu gibi bir süreç izleniyor. Randevu aldıktan sonra başvuru için eski sürücü belgesi, nüfus cüzdanı, 15 liralık değişim bedelinin bankaya yatırıldığına dair makbuz, 1 biyometrik fotoğraf, kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan ve en önemlisi de 'sürücü olur' yazan ve aile hekiminden ücretsiz olarak alınan sürücü sağlık raporu gerekiyor. Yeni E sınıfı ehliyet 5 yıl geçerli. Diğerlerinde süre ise 10 yıl.İKİ İŞLEV TEK KARTYeni nesil sürücü belgelerindeki bilgilerin, çipli kimlik kartlarına entegre edilmesiyle vatandaşların, yanlarında ayrıca ehliyet bulundurma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Eski tip kimlik ve ehliyetlerde bu uygulama yapılamıyor. 'İki işlev tek kart' sistemi için hem ehliyetin hem de kimlik kartının çipli olması gerekiyor. Yine önce randevu alınıyor. Herhangi bir nüfus dairesine giderek başvuru yapılıyor. Ehliyetin nüfus cüzdanına entegrasyonu ücretsiz olarak 1 dakikada gerçekleştiriliyor. Kartınız 1 gün içinde evinize ulaştırılıyor. Bu uygulamayla ilgili bir süre sınırı bulunmuyor.