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Sağlık
Hastaneye yatan aşısızların sayısı yüzde 70 arttı!

Hastaneye yatan aşısızların sayısı yüzde 70 arttı!

Vaka sayıları yeniden 25 binleri geçti. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan: Hastaneye yatış oranlarında da yüzde 60- 70’lik bir artış söz konusu. Aşısızların oranı yüzde 90-95

Ekleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 09:16
Güncelleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 09:21
Hastaneye yatan aşısızların sayısı yüzde 70 arttı!

Türkiye'de son haftalarda vaka sayılarında yükseliş yaşanırken 18 yaş ve üstü bireyleri aşılama çalışmaları da devam ediyor. Şu ana kadar toplamda 75 milyon dozun üzerinde aşı yapıldı. Bunlardan birinci doz olanların oranı yüzde 66, ikinci doz olanların oranı ise yüzde 44'e ulaştı.

Uzmanlar vaka sayılarındaki artış nedeniyle başlayan yeni dalganın önüne geçebilmek için aşılamanın önemine değinirken, hastaneye yatışların yüzde 95'inin aşısızlardan oluştuğunu söylüyor. Bayram tatili ve normalleşme döneminde maske ve mesafe tedbirlerinden uzaklaşıldığını bunun da hastanelere ciddi oranda yansıdığını belirten Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan şunları söyledi:

Uzun bayram tatili ve normalleşme dönemini vatandaşımız tam kavrayamadı. Dolayısıyla maskeden, mesafeden ve hijyenden uzaklaştık. Vaka sayılarında artışlar hastanelerimize de ciddi oranda yansımaya başladı.

Türkiye'de de şu anda vaka sayısı 25 bine dayandı. Bizim hastanemizde de testlerin pozitiflik oranı yaklaşık olarak iki katına çıktı. Yüzde 3 olan pozitiflik oranlarımız yüzde 6-7'lere dayandı.

Hastaneye yatış oranlarında da yüzde 60-70'lik bir artış söz konusu. Bayramdan önce 20 hasta yatırırken şu anda 50-55 hastaya kadar çıktık. Bayramdan önce yoğun bakımda 2-3 hasta kalmışken, şu anda 12 hastamız var.

AŞI OLURSAK KAZANACAĞIZ


Aşılı olanlar bu enfeksiyonu daha hafif atlatıyor. Aşı olanların yoğun bakımlara ve hastaneye daha az yattığını gördük. Daha çok aşısız insanları servislere ve yoğun bakımlara yatırıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız bir an önce birinci doz aşılarını, sırası gelenlerin ikinci dozunu, ikinci dozunun süresi bitenlerin üçüncü dozunu yapmaları.


Bu mücadelenin en önemli silahı aşı ve aşı oldukça bu savaşı kazanacağız. Toplumun yüzde 75'ini aşılayabilirsek bu savaştan kazançlı çıkacağız. Bunu tüm vatandaşlarımızın bilmesi lazım.

Pazartesiden itibaren BioNTech aşısıyla ilgili yaşanan aksaklık giderildi. Şu an yaşadığımız minik de olsa bir dalga ve ben buna 'Aşısızların dalgası' diyorum. Şu an hastaneye yatışlarda aşısızların oranı yüzde 90-95 arasında.

Yoğun bakımlarda ve yatan hasta servislerinde yaş oranı aşağı indi, özellikle Delta varyantı çok çabuk ve kolay bulaşıyor. Kalabalık ortamlarda bir arada bulunanlar, mutlaka maske ve mesafeye dikkat etsinler ki bu mücadeleyi kazanalım.

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