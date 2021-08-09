Doğal balgam söktürücü yöntemler! Evde balgam söktürücü yöntemler nelerdir?

“Evde balgam nasıl söktürülür?” sorusu, balgam problemiyle karşılaşan herkesin merak ettiği bir konudur. Genelde vücut hasta olduğunda balgam üretir. Ancak aşırı balgam sorunu ülkemizde çoğu kişide görülür. Bu durumda kişiler “Balgam sökmek için ne yapmak lazım, balgama ne iyi gelir, evde nasıl balgam söktürülür” gibi soruların yanıtını araştırır. Balgam doğal yollarla söktürülebilir. Özellikle bazı karışımlar ve besinler balgam için bire birdir. Peki evde balgam söktürücü yöntemler nelerdir? Sizler için doğal balgam söktürücü yöntemleri yazdık.





Balgam Nedir?



Doğal Balgam Söktürücü Yöntemler Nelerdir?



Balgam Söktüren Karışım Tarifi



Balgam, göğüste salgılanan yapışkan bir sıvıdır. Vücut hasta olduğunda balgam üretir. Balgamın hangi hastalıktan kaynaklandığı genelde rengiyle anlaşılır. Balgam nedeniyle ortaya çıkan semptomlar genellikle nedenine bağlı olarak değişim gösterebilir. Aşırı balgam genelde alerjik bir reaksiyon ya da çevresel etkenler sonucu oluşan bir durumdur. PekiBalgam söktürücü yöntemler, göğüs rahatlamasına ve bu sayede balgamın ortadan kalkmasına yardımcı olur. Sizler için balgam söktürücü tarifleri sıraladık.Sarımsak içerisinde birçok hastalığa şifa olan allisin bileşeni içerir. Bu bileşen balgam söktürücü olarak da kullanılabilir. Bakteriyel ve viral tüm enfeksiyonlarla savaşır.Okaliptüs yağı, mikropla mücadelede önemli bir rol oynar. Okaliptüs yağının tıkanıklık giderici özelliği balgamın parçalanmasına ve sökülmesine yardımcı olur.Elma sirkesi, doğal bir tıkanıklık giderici olarak kullanılır. İçerisindeki potasyum sayesinde balgamla da savaşır ve antibakteriyel bir özellik taşır.Nane yağının ana bileşeni, mentoldür. Mentol balgam söktürmede bire birdir. Nane yağından çıkan buharlar, ciğerlerinize kadar gidebilir. Bu durum balgamın sökülmesine ve akciğer kaslarının gevşemesine yardımcı olur.Zencefil antibakteriyel ve antiviral özelliğe sahip bir besindir. Enfeksiyonlarla savaşma özelliği sayesinde balgam söktürmede oldukça etkilidir.Bal dekonjestan ve balgam söktürücü özellikleri taşır. Aşırı balgam oluşumunu kısa sürede azaltır ve nefesin rahatlamasına yardımcı olur.Limon, C vitamini bakımından oldukça zengin bir besindir. C vitamini grip ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonların yanı sıra balgamla da savaşır.Bal, zencefil ve acı biber kullanarak yapacağınız balgam söktürücü kısa sürede balgamın sökülmesine ve ciğerlerinizin gevşemesine yardımcı olabilirsiniz.-1/4 bardak elma sirkesi-1 limonun suyu, 3 yemek kaşığı doğal bal-1 yemek kaşığı zencefil tozu-1/2 yemek kaşığı acı biberElma sirkesini bir kaba koyun ve ardından limon suyu, bal ve zencefili tahta bir kaşıkla karıştırın. Kısık ateşte bekletin. Karışım kaynamadan acı biberi ekleyin ve ocaktan alın. Soğuduğunda temiz bir cam şişeye boşaltın. Günde bir ya da 2 yemek kaşığı tüketin. Tüketimini kolaylaştırmak için suyla karıştırıp içebilirsiniz.vesorularının yanıtını sizler için yazdık. Daha fazla haber için takipte kalabilirsiniz!