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Bakan Çavuşoğlu'ndan orman yangınlarına ilişkin flaş açıklama!

Bakan Çavuşoğlu'ndan orman yangınlarına ilişkin flaş açıklama!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Çavuşoğlu, "Antalya'da yangın tamamen kontrol altına alındı. Yangından sonra yardımlar nasıl ulaştırılacak, bu zararlar nasıl karşılanacak bunun değerlendirmesini sürekli şekilde yapıyoruz. Yangından etkilenen mahalle sayısı 59, toplam etkilenen bina sayısı 3 bin 231. Ağır hasarlı binalar yıkılacak ve yerine yeni konutlar inşa edilecek. Az hasarlı olan binaların tamiri için ise destek verilecektir." dedi.

Ekleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 12:28
Güncelleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 12:47
Bakan Çavuşoğlu'ndan orman yangınlarına ilişkin flaş açıklama!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde Antalya'daki yangınlarla ilgili değerlendirmede bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle;

Antalya'da yangın tamamen kontrol altına alındı. Yangından sonra yardımlar nasıl ulaştırılacak, bu zararlar nasıl karşılanacak bunun değerlendirmesini sürekli şekilde yapıyoruz. Yangından etkilenen mahalle sayısı 59, toplam etkilenen bina sayısı 3 bin 231. Ağır hasarlı binalar yıkılacak ve yerine yeni konutlar inşa edilecek. Az hasarlı olan binaların tamiri için ise destek verilecektir.

Vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyacı için AFAD yaşam konteynerlerini bölgeye getirdi. Konteyner konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. Evlerin tamamı yanmasa bile eşyaları yanan vatandaşlarımız oldu toplam 34 milyon 596 bin liralır bir zarar tespiti yapıldı. Paramız var bu konuda hiçbir sıkıntımız yok, ödemeler devam ediyor. Önemli bir miktarı bugün işyeri sahiplerine ödemiş olacağız.

93 araç hasar gördü, bunun 16'sı traktör, 4'ü teslim edildi, diğerleri de teslim edilecek. Hayvancılıkla uğraşılan 43 mahallede 11 milyon lira zarar tespit edildi. Ayni ya da nakdi olarak birebir bu zararları karşılayacağız.


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