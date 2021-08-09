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Bağcılar'da 9 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan zanlı tutuklandı!

Bağcılar'da 9 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan zanlı tutuklandı!

Bağcılar'da 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu A.M. (17) 'Çocuğa cinsel taciz' suçundan tutuklandı. Şüpheli A.M.'nin ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi..

Ekleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 18:47
Güncelleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 18:47
Bağcılar'da 9 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan zanlı tutuklandı!

Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde apartmanın bodrum katında yaşayan 17 yaşındaki yabancı uyruklu A.M. iddiaya göre bakkaldan eve dönen 9 yaşındaki E.B. isimli kızı taciz etmesiyle ilgili gözaltına alınmıştı. Şüpheli A.M. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık tarafından ifadesi alınan A.M. 'Çocuğa cinsel taciz' suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

İFADESİNDE SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Yabancı uyruklu A.M. savcılığa verdiği ifadede suçlamaları kabul etmediğini belirterek yakalanmış olduğu evde misafir olduğunu, o evde yaşamadığını, 9 yaşındaki E.B.'yi tanımadığını ve o gün hiç bakkala gitmediğini söylediği öğrenildi. Ayrıca taciz edilen kızın yengesinin söylediği gibi üzerinde beyaz giysi olmadığını da ifade etti.

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