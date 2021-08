Antalya yanarken CHP'li başkan mahalledeki evleri değil kendi villasını korudu!

Antalya'daki yangınların ikinci gününde Manavgat sorgun'daki kışlık villasını dozerlerle koruma altına aldığı ortaya çıkan CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in, yangının küle çevirdiği Kalemler Köyü'ndeki yazlık villasını da korumaya aldırdığı iddia edildi.



AK Parti 26. dönem Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, 'Köylülerden öğrendim ki yangın sırasında sadece villasının etrafını belediyenin dozeri ve greyderi ile açtırıyor. Villanın etrafını belediyenin araçları güzelce temizlemiş.



Ne hikmetse köy yanarken başkanın malikânesi yanmıyor. Bu, görüntülerde de görülüyor' dedi. Sözen'in ilçeye bağlı Kalemler Mahallesi'ndeki yazlık villasının etrafını temizlettiğini ortaya koyan drone görüntülerini paylaşan Enç, şunları söyledi:





HER TARAF KÜL OLMUŞKEN NASIL BURASI KALMIŞ...



'DERHAL İSTİFA ETMESİ GEREKİYOR'



BÜYÜK AYIBI VATANDAŞ GÖRÜNTÜLEDİ



'CANIMI KURTARDIM' NUMARASIYLA AĞLADI



Kalemler Köyü'nün tamamının yandı. Yanan köyü dolaştığım zaman yanmayan yer için 'Burası neresi?' diye köylülere sordum. CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in malikânesi olduğunu söylediler. Ben de şaşırdım. Nasıl böyle bir şey olabilir? Her taraf kül olmuşken nasıl burası kalmış...Köylülerden öğrendim ki Sözen, yangın sırasında sadece villasının etrafını belediyenin dozeri ve greyderi ile açtırıyor. Çevresini güzelce temizlemiş. Kalemler Köyü yanarken ne hikmetse Şükrü Sözen'in malikânesi yanmıyor. Bu, görüntülerde de görülüyor.Yangında köy yanarken, belediyenin tüm imkanları, itfaiye Sözen'in villasını korumuş. Malikânesine hiçbir şey olmuyor, ağaçları da zarar görmemiş. Malikânenin içinde ne varsa; sebzeleri, meyveleri, eşyaları neler varsa zarar görmemiş. Kalemler Köyü yanmış ama onun malikâne kalmış.Drone görüntülerinde net bir şekilde görülüyor bu. Her yer yanarken orası nasıl yanmaz? Çalışılmış, yangın Sözen'in yerini atlamış, yangında o yerde yapraklar bile kalmış! Şaşırtıcı ve üzücü! Suçlamak adına elbette söylemek istemiyorum ama Manavgat'ın canı yanarken kendi oturduğu malikâneye hiçbir şey olmaması da gerçekten düşündürücü.Köylüler bu duruma tepki gösterdi ama onun tepkiyi filan dinlediğini sanmıyorum. Antalya'nın ciğerleri yanarken onun malikânesine hiçbir şey olmaması endişe verici. Ağlayarak yere oturması ise artistlik pozlardan başka bir şey değil. Sizin komşunuzun evi yanıyor ve siz elinizdeki araçlarla sadece kendi evinizin etrafını koruyorsunuz. Ve siz bu kentin şehri eminisiniz. Şehri emin ne demek? 'En emin kişi' demek, 'en güvenilir' demek. Anahtarı ona teslim edersiniz. Sadece kendi evini korumaktan başka hiçbir şey yapmayan bir belediye başkanı o koltukta oturmamalı bence. Bunu yapmamalıydı. Siyasi düşüncelerimiz farklı olabilir. Bunu kendi mensubu olduğum siyasi partiye mensup olan bir belediye başkanı yapmış olsaydı da aynı tepkiyi verirdim. Şükrü Sözen'in derhal istifa etmesi gerekiyor.Yangınların ikinci gününde CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in Manavgat Sorgun mahallesindeki Sözen Park Konakları'nda bulunan kışlık evini dozerlerle koruma altına aldığı ortaya çıkmıştı Sözen'in evinin önündeki araçları cep telefonu kamerasından görüntüleyen vatandaş başkana tepki göstererek, 'Başkanım, bu kepçeler sadece size mi çalışıyor? Bizim köye hiç gelemediniz. Oluyor mu bu şimdi? Kaç köy yandı! Ayıp değil mi başkanım! İşte 'adalet' diyorlar. Vay be!' ifadelerini kullandı.Kalemler Köyü'nden bir görgü tanığı da Başkan Sözen'in büyük ayıbıyla ilgili iddiaları doğruladı: Malikâne yanan köyün içinde. Görüntüdeki yer belediye başkanının yeri, üst tarafta ayrı görülen kısım belediye başkanının malikânesinin müştemilatı. Oraya bakan kişinin ayrı evi var. 8.5 dönüm içerisinde bir malikâne. Oraya özel yaptırdı, yolunu, sokağını yaptırdı. Kendisi yangın sırasında 4 kişiyle oradaydı zaten. Yangının bu denli hızlı geleceğini kimse bilmezdi. Yangın sürerken belediyenin dozerleri ve su tankerleri de geldi. Orada kendi yaverleri geldi, malikânenin temizliğini yaptı, tertemiz hale getirildi. Yangından sonra aşağı indi, 'Canımı kurtardım' diye ağladı. Belediyenin imkânlarıyla malikânesini korudu, temizletti, bazı şeyleri yaptı. Ben bunları gördüm.