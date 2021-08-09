USD (Alış - Satış) : 8,56 - 8,58 EURO (Alış - Satış) : 10,11 - 10,13
Ana Sayfa.
Güncel
3 bankayı batıran adamdan ekonomi dersi! Eski Bakan Saraçoğlu'ndan 'Hesaplara el konulacak' iması!

3 bankayı batıran adamdan ekonomi dersi! Eski Bakan Saraçoğlu'ndan 'Hesaplara el konulacak' iması!

1990’lı yıllarda ekonomiye yön veren, eski Merkez Bankası Başkanı ve Bakan Rüşdü Saraçoğlu, mevduat sahipleri ve yabancı yatırımcıları panikletmek için dolarını Türk bankalarında tutanların hesaplarına el konulacağını ima etti.

Ekleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 09:51
Güncelleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 09:58
3 bankayı batıran adamdan ekonomi dersi! Eski Bakan Saraçoğlu'ndan 'Hesaplara el konulacak' iması!

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ederken eski Merkez Bankası Başkanı Rüşdü Saraçoğlu, ekonomiyi hedef aldı. Saraçoğlu, hükümetin bankalardaki döviz hesaplarına el koyacağını ima ederek yatırımcıları ve tasarruf sahiplerini panikletmek istedi.

DOLAR HESABI OLANLAR CESUR!


Twitter hesabında, “Türk bankalarındaki USD hesaplarına güvenenleri alkışlıyorum. Neden alkışlıyorsun derseniz cesaretlerinden dolayı” diyen Saraçoğlu'nun kariyeri ve geçmişi, bu mesajın niyetinin sorgulanmasına neden oldu. Eski IMF ekonomisti olan Saraçoğlu, 1987-1993 yılları arasında Merkez Bankası Başkanlığı, 1996'da ise ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı yaptı.

DANIŞMANI OLDUĞU 3 BANKA BATTI


Sırasıyla danışmanı olduğu bankalar Bankekspres, İnterbank ve Egebank battı. O dönem medyada Egebank'tan 40 bin dolarlık danışmanlık ücreti aldığı belirtilen Saraçoğlu aynı zamanda bu bankayla bağlantılı bir off-shore bankadan 500 bin dolar ucuz kredi aldığı için suçlandı. Saraçoğlu, Egebank soruşturmasında Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde ‘sanık' olarak ifade de verdi.

SAHİBİNİN SESİ


Saraçoğlu, ekonomiye yön veren ABD'nin ünlü Carnegie Vakfı'nın bir dönem üyesi olarak da tanınıyor. Saraçoğlu'nun, Carnegie Uluslararası Barış için Bağış Komitesi'nin başkanı ve 1989'da Ankara'da büyükelçilik görevinde bulunan neocon Morton Abromowitz'in referansıyla bu vakfa üye olduğu ifade ediliyordu.



DEDESİ MALLARA EL KOYDU


Hükümetin bankadaki döviz hesaplarına el koyacağı şeklinde algı operasyonu yapan Saraçoğlu, aynı zamanda azınlıkların mallarına el konulmasına yol açan 1942 tarihli ünlü Varlık Vergisi'nin mimarı Başbakan Şükrü Saraçoğlu'nun torunu. Saraçoğlu 2 ay önce sosyal medyadaki bir tartışma üzerine Varlık Vergisi'ni, “Bir devlet adamı harbi finanse edecek parayı bulmak zorunda. Bazıları Aşkale'ye (çalışma kampı) gidecekse gitsinler” diyerek savunmuştu. Varlık Vergisi ile 2 ay içerisinde azınlıklara ait binlerce gayrimenkul el değiştirmiş, Aşkale'de çalışma şartları ve yaşlılıktan dolayı 21 kişi ölmüştü.


Rüşdü Saraçoğlu


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı