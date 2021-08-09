10 Ağustos ŞOK Kataloğu ŞOK’a Bu Hafta Neler Gelecek? ŞOK’ta bu salı nelerde indirim var? ŞOK 10 Ağustos Kataloğu

ŞOK 10 Ağustos Kataloğunda yer alan ürünler fırsatlı ve indirimli alışveriş yapmak isteyen kişiler için yayınlandı. Her hafta pek çok indirimli ürünün yer aldığı gibi bu hafta da ŞOK 10 Ağustos kataloğunda pek çok indirimli ürün satışa sunulacak. ŞOK 10 Ağustos Kataloğunda müşterilerin beğeni ve talepleri doğrultusunda ürünlere yer verildi. Peki ŞOK 10 Ağustos Kataloğunda Neler Var? ŞOK'ta bu salı neler indirimde? ŞOK Aktüel 10 Ağustos 2021 Kataloğu kampanyalı ürünleri nelerdir? İşte ŞOK 10 Ağustos Kataloğu…





ŞOK 10 Ağustos Kataloğunda Neler Var?

Şok 10 Ağustos kataloğunga bu hadta 25 TL ve üzeri alışverişlerde Fairy indirime girecek. Pril, Teno, Fa deodorant, Pepsi, Gliss saç tarağı ve daha fazlası fırsatlı fiyatları ile satışa sunulacak. Peki,Kamp sandalyesi, barbekü, futbol ve basketbol topu, termos, kablolu klanlık ve daha fazlası ŞOK 10 Ağustos kataloğunda yer alıyor. İşte merakla beklenen