Bugün Balıkesir-Edremit istikametinde seyir halinde olan bir yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonucu aracın sürücüleri dahil 15 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgeye giden ekipler kazayla ilgili inceleme başlatırken, kazanın detayları da ortaya çıkmaya başladı. Yapılan ilk incelemelerde yolcu otobüsünün 95 kilometre hızla viraja girdiği belirlendi. Öte yandan yolda 40 metre fren izi olduğu da tespit edildi. Öte yancan Başkan Erdoğan kazayla ilgili açıklamada bulundu.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA: DEVLETİMİZ SORUŞTURMALARINI TİTİZLİKLE SÜRDÜRMEKTEDİR



Konuyla ilgili olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Bugün Balıkesir'deki trafik kazası başta olmak üzere ülkemizde son günlerde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Devletimiz, yüreğimizi yakan bu hadiselerle ilgili soruşturmalarını titizlikle ve tüm boyutlarıyla sürdürmektedir. Cumhurbaşkanı olarak bu süreçlerin yakından takipçisi olmaya devam edeceğim." dedi.