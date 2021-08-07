7 Ağustos Cumartesi Yayın Akışı 7 Ağustos Cumartesi Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 7 Ağustos Cumartesi Yayın Akışı Bugün Televizyonda Ne Var

Türkiye'nin en sevilen kanallarında yeni bir hafta daha sona eriyor. İşte heyecanla beklenen 7 Ağustos Cumartesi günü yayın akışı ve 7 Ağustos Cumartesi günü televizyonda ne var? Sorusunun cevabı!





ATV 7 Ağustos 2021 Cumartesi Yayın Akışı



KANAL D 7 Ağustos 2021 Cumartesi Yayın Akışı



STAR TV 7 Ağustos 2021 Cumartesi Yayın Akışı



FOX TV 7 Ağustos 2021 Cumartesi Yayın Akışı



TRT 1 7 Ağustos 2021 Cumartesi Yayın Akışı



TV8 7 Ağustos 2021 Cumartesi Yayın Akışı



Show TV 7 Ağustos 2021 Cumartesi yayın akışı



• 06:00 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu



08:00 Şans Kapıyı Çalınca10:30 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor12:20 Kalp Yarası16:05 Kalp Yarası18:40 Hafta Sonu ATV Ana Haber20:00 Kim Milyoner Olmak İster• 08:30 Konuştukça• 09:45 Magazin D Cumartesi• 13:00 Baht Oyunu• 15:45 Karayip Korsanları• 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu• 20:00 Chripstopher Robin• 22:15 Yeni Nesil Ajan XXX 2• 09.00 Çizgi Film Kuşağı• 09:30 Yüksek Sosyete• 10:30 Erkenci Kuş• 13:30 Aramızda Kalsın• 15:30 Ada Masalı• 19:00 Star Haber• 20:00 Star Market• 23:45 Ada Masalı• 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu• 11:15 Bay Yanlıiş• 13:45 Şevkat Yerimdar• 15:45 Son Yaz• 19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu• 20:00 Yüz Numaralı Adam• 22:00 Şef Akademi• 05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı• 05:35 İmparatoriçe Ki• 08:05 Yeşil Deniz• 10:55 Yedi Numara• 12:05 Dünya Hali (Altyazılı)• 15:55 Seneye Bu Zamanlar• 17:45 Yıldızların Yolu• 19:00 Ana Haber (Canlı)• 20:00 Yabancı Sinema 'Görevimiz Tehlike 3' (Altyazılı)• 22:40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)• 08:30 Paylaş Benimle• 10:30 Süper 1 Takım• 10:45 Masterchef Türkiye• 13:30 Yetenek Sizsiniz Türkiye• 16:15 Arif v 216• 18:45 Masterchef Türkiye• 20:00 Masterchef Türkiye / Kolaj• 06:00 Kalp Atışı• 10:00 Cumartesi Sürprizi• 13:00 Bir Şansım Olsa• 14:30 Selvi Boylum Al Yazmalım• 16:30 Sakar Şakir• 18:45 Hafta Sonu Ana Haber• 20:00 Güldür Güldür ShowKanal 7 7 Ağustos 2021 Cumartesi yayın akışı• 08:00 Ece ile Neşe• 10:00 Bir Dalda İki Kiraz• 12:00 Gündüz Gece• 13:30 Aşk Bir Rüya• 15:15 Dünyanın Tadı• 16:00 Can Yoldaşım• 18:00 Hafta Sonu Haberleri• 19:00 Baş Tacım• 21:30 Diriliş Ertuğrulİşte seyirci tarafından heyecanla beklenen