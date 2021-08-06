Yasak Elma dizisinde flaş transfer! Yasak Elma dizisi bitti mi? Yasak Elma dizisine kim veda etti?

Fox TV ekranlarında yayınlanan ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Yasak Elma, sezon finali yapması ile beraber projenin kadrosunda ayrılıklar başlamıştı. Dizinin gelecekteki durumu hakkında tartışmalar sürerken, bir yandan da oyuncu ayrılıkları gündeme gelmeye başladı. Diziye yeni oyuncuların katılmamış olması da Yasak Elma hayranlarının aklında soru işaretleri oluşmasına neden oldu. Peki kim Yasak Elma'ya veda etti?





Yasak Elma'ya Kim Veda Etti?



Yasak Elma Dizisine Veda Eden İsimler



Geçtiğimiz haftalar içerisinde Yasak Elma'dan birçok ayrılık yaşanmıştı. Diziye yeni oyuncuların katılıp katılmayacağı şu sıralarda bile merak ediliyor. Bu tartışmalar arasında dizinin başarılı yönetmeni Murat Öztürk, Yasak Elma'ya veda ettiğini kamuoyuna duyurdu. Öztürk'ün yeni başlayan bir yaz dizisine katılmak amacıyla diziye veda ettiği ifade edildi. Bu dizinin ise Kanal D'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisi olacağı öğrenildi.4. sezon finalinde Hasan Ali'nin evinde yaşanan patlama, adeta bir deprem etkisi yaratmıştı. Feride karakterini canlandıran Gülenay Kalkan'ın bu patlamadan sağ çıkamayacağı ve diziden ayrılacağı söyleniyor.Bir diğer iddiaya göre ise Hasan Ali de, sezon finalindeki patlama sonucunda Yasak Elma'ya veda ediyor.Ayrıca Zehra karakterinin de diziye veda edeceği ve Şafak Pekdemir'in Medyapım'ın farklı bir projesinde rol alacağı öne sürülüyor.vesorularının yanıtı spon alınan bilgilere göre bu şekildedir.