Sağlık ocağı tahlil sonucu nasıl öğrenilir? Sağlık ocağında yapılan tahlil sonuçları

Birçok ilçe ve mahallerde onlarcası bulunan Aile Sağlı Merkezleri bir diğer ismiyle Sağlık Ocakları vatandaşlara çeşitli hizmetler sunuyor. Bu hizmetlerin başında hastanelerde saatlerce randevu sırası beklemeden muayene olup tahlil sonuçlarını kısa bir sürede öğrenmek geliyor. Sizler için sağlık ocağı tahlil sonucu nasıl öğrenilir? Sağlık ocağında yapılan tahlil sonuçlarını nasıl öğrenebileceğinizi yazdık.





Sağlık ocağı tahlil sonucu nasıl öğrenilir?



Kan Tahlili Nedir?



E-nabız ile tahlil sonucu öğrenme



Aile Sağlığı Merkezlerinde, Aile hekimleri tarafından yapılan muayeneler sonucu istenen ve sağlık ocaklarında işleme konulan tahlil sonuçlarına vatandaşlar da erişilebiliyor. Yapılan tahlil sonuçlarına internet ortamında görmek isteyen vatandaşların, bir önceki gün 13.00'dan önce sağlık ocaklarında görevli personellere kanlarını vermeleri gerekmektedir. Yapılan tetkikler sonucu açıklanan sonuçlar ertesi gün internet ortamında vatandaşlar tarafından da görülebiliyor. Cuma günü kan veren vatandaşlar ise, kan tahlili sonucuna yine internet üzerinden Pazartesi günü ulaşabiliyor.Vatandaşların internet üzerinden tahlil sonuçlarını öğrenebilmek için belli hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu hususların başında, kişi verdiği tahlil tümünün üzerindeki numarayı not etmesi gelmektedir. Vatandaşlar bu numara ile internet üzerinden sağlık ocaklarında yapılan tahlil sonuçlarına kolaylıkla erişilebilirler.Vatandaşlar sağlık ocaklarında vermiş oldukları tahlil sonuçlarını, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Tetkik sonuçları sayfasından (https://labim.ihs.gov.tr/labim/HastaTetkikSonucSorgulama.aspx) rahatlıkla öğrenebilirler. Vatandaşların tahlil sonuçlarını öğrenebilmeleri için öncelikle T.C. kimlik numaraları ve tüp üzerinde bulunan barkot numarasıyla sisteme giriş yapmaları gerekmektedir. Giriş yaptıktan sonra vatandaşlar, daha öncesinde oldukları tahlillerde dahil olmak üzere tüm tahlillerine erişebilirler. Ayrıca bu sistemden tahlil sonuçlarının çıktısını almak da mümkün. Vatandaşlar tahlil sonuçlarının açıklanmasından sonra sağlık ocaklarındaki aile hekimlerine veyahut hastanelerdeki ilgili doktora gidip tahlil sonuçlarının ne anlama geldiğini öğrenebilirler.Kan tahlilleri hastanelerde veya sağlık ocaklarında yapılabilen ve hastanın kan değerlerinde anormallik olup olmadığının anlaşıldığı testlerdir. Temel olarak hematoloji, biyokimya ve seroloji tahlillerinden oluşan kan tahlillerinde, bu 3 ana tahlilin dışında binden fazla tahlil mevcuttur. Hemogram ise doktorlar tarafından istenen en yaygın kan tahlillerinden biridir. Bu tahlil sayesinde birçok hastalık ve iltihaplanma önceden tespit edilebilir. Bu tahlil türü tüm hastanelerde ve sağlık ocaklarında yapılmaktadır.Vatandaşlar tarafından kullanılan bir diğer tahlil sonucu öğrenme yöntemi E-nabız'dır. Vatandaşlar aşağıda belirtilen adımları takip ederek kolaylıkla tahlil sonuçlarına erişebilir.Öncelikle https://enabiz.gov.tr/ resmi internet sitesi vasıtasıyla E-nabız websitesine girilir.Daha sonra açılan sayfada T.C. kimlik numarası ve e-Nabız şifresi ile giriş yapılır. Eğer kişinin e-Nabız şifresi yoksa e-Devlet şifresi vasıtasıyla da giriş yapılabilir.En son işlemde ise sonuçlar bölümüne giderek, tahlil sonuçlarımıza erişebiliriz.e-Nabız'a mobil uygulama vasıtasıyla ulaşmak da mümkündür.Hastaların bu noktada dikkat etmesi gerektiği bir durum mevcuttur. Tahlil sonuçları açıklanan hastalar kendi başlarına veyahut doktor olmayan herhangi biri tarafından sonuçlarını yorumlatmaması gerekir. Bu süreçte tahlillerin doktorlar tarafından tetkik edilmesi hayati önem teşkil etmektedir.sorusunun yanıtı bu şekildedir.