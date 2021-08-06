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İzmir’de yangın var mı? İzmir’de devam eden yangın var mı? İzmir yangın son durum

İzmir’de yangın var mı? İzmir’de devam eden yangın var mı? İzmir yangın son durum

Ülkemizin birçok bölgesinde ortaya çıkan yangınların ardından vatandaşlar büyük bir tedirginlik yaşıyor. Özellikle kıyı bölgelerde çıkan yangınların ardından çoğu kişi İzmir'de yangın mı var? İzmir'de yangın var mı? İzmir'de devam eden yangın var mı? Sorularını araştırıyor. İşte İzmir yangın son durumu…

Ekleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 10:19
Güncelleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 10:28
İzmir’de yangın var mı? İzmir’de devam eden yangın var mı? İzmir yangın son durum

Son dakika yangın haberlerinin ardından vatandaşlar büyük bir tedirginlik yaşıyor. Birçok kişi yangın haberlerini takip ederken bulunduğu bölgede yangın olup olmadığını sorguluyor. Özellikle kıyı şehirlerinde çıkan yangınların ardından en çok merak edilen şehirlerden biri de İzmir oldu. Peki İzmir'de yangın mı var? İzmir'de yangın var mı? İzmir'de devam eden yangın var mı? Sizler için İzmir yangınına dair tüm detayları yazdık.

İzmir'de Yangın Var Mı?


İzmir'de şuan için yangın olduğuna dair resmi bir açıklama yok. İzmir'de herhangi bir yangının olmadığı biliniyor.



İzmir'de Devam Eden Yangın Var Mı?


5 Ağustos'ta Aliağa'da makilik alanda yangın çıktı. Eski Karaköy Mahallesi'nde bulunan Güzelhisar Barajı yakınlarındaki makilik alan da ufak boyutta bir yangın meydana geldi. Ancak itfaiye ekipleri yangınları kısa sürede kontrol altına aldı ve soğutma işleminin ardından yangınlar tamamen söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi yangının büyümesini engelledi. Şuan için İzmir'de devam eden bir yangın bulunmuyor.

İzmir'de yangın var mı ve İzmir'de devam eden yangın var mı sorularının yanıtı son bilgilere göre bu şekildedir.

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