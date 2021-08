Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınan Ümitcan Uygun 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı

Geçen günlerde Ankara'da meydana gelen olayda, Esra Hankulu evinde ölü olarak bulundu. Yaşanan gelişmenin ardından genç kızın geceyi beraber geçirdiği Furkan G., Dilan C. ve Ümitcan Uygun gözaltına alındı.



ÜMİTCAN UYGUN 'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN SULH CEZA HAKİMLİĞİNE SEVK EDİLDİ



Soruşturma kapsamında 3 Temmuz'da gözaltına alınan Uygun ile diğer şüpheliler Furkan G. ve Dilan C, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Savcılık ifadesinin ardından Ümitcan Uygun, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Cumhuriyet savcısı, Fırat G. ve Dilan C.'nin ise 'suç delillerini karartma' suçundan konutu terketmeme adli kontrol hükmü ile serbest kalmalarını talep etti.



ÜMİTCAN UYGUN TUTUKLANDI



Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiğini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca E.H. isimli şahsın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında olay yerinde gerekli adli inceleme ve araştırmalar yapılmış olup şahsın kesin ölüm nedeninin tespiti için klasik otopsi işlemi yapılmak üzere cenazesi Ankara Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne sevk edilmiştir. Olay günü, olay yerindeki evde bulunan F.G., D.C. ve Ü.U. isimli şahıslar Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları üzerine kolluk tarafından gözaltına alınmışlardır. Cumhuriyet Savcısı tarafından savunmaları alınan şüphelilerden Ü.U., kasten öldürme suçundan tutuklanmak üzere, diğer şüpheliler F.G ve D. C. suç delillerini gizlemek suçundan adli kontrol talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir." Hakimliğe sevk edilien Ümitcan Uygun, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.



"EVDEN ÇIKTĞIM SIRADA BİR ŞEY FARK ETMEDİM"



Uygun emniyetteki ifadesinde Hankulu'nun ağzından kan geldiğini öğrendiğinde sağlık ekiplerine haber vermelerini söyleyerek olay yerine yeniden gitmediği ve 'beni karıştırmayın' dediği ortaya çıktı. Akşam saatlerinde iş yerinin yakınında gözaltına alınan Uygun, Geceyi beraber geçirdiğimiz doğru ancak ben sabah evden çıktığım sırada bir şey fark etmedim. Esra'nın hayatını kaybettiği için üzgünüm, ölümüyle bir ilgim yoktur" dedi.



"CEZAEVİNDEYKEN DE MEKTUPLAŞIYORLARDI"



Gözaltına alınan Furkan D. Esra Hankulu'yu kız arkadaşı Dilan C. aracılığıyla tanıdığını, birlikteliklerinin Uygun'un cezaevine girmeden önce başladığını söyledi. Furkan D., "Esra Hankulu ile Ümitcan Uygun'un birliktelikleri cezaevine girmeden önce başladı. Cezaevindeyken de mektuplaşıyorlardı" dedi.



ÜMİTCAN UYGUN'UN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMAK İÇİN PASTA ALMIŞ



Furkan D. ifadesinin devamında olay günü alkol aldıklarını belirtti ve "Daha sonra Esra Hankulu Ümitcan'ın doğum gününü cezaevinde olduğu için kutlayamadığını bu nedenle pasta aldığını söyledi. Esra Ümitcan'a mesaj attı o geldiğinde çorbacıya gittik daha sonra Esra'nın evine geçtik. Eve gittiğimizde Esra çay demledi, pastayı kestik" şeklinde konuştu.



"BİR ANDA KİTLENDİ VE DÜŞTÜ"



Esra'nın birden ağlamaya başladığını aktaran Furkan D., "Babamın mezarına gideceğim dedi, bu saatte gidilmez dedik. Sonra bir anda kitlendi ve düştü. Ümit, Dilan ve ben Esra'yı banyoya götürdük ayılması için soğuk su tuttuk kendine geldi" dedi.



"ÜMİT, BENİ KARIŞTIRMAYIN" DEDİ



Furkan G., uyumak için kanepeye uzandıklarını ardından Ümitcan Uygun'un Esra'yı kucağına alarak başka bir odaya götürdüğünü söyledi. Furkan G., "Sabah Ümit'in evden çıktığını duydum. Dilan tuvalete gitmek için kalktığında 'Esra'ya bak mosmor olmuş' dedi. Ben de hemen odaya gittim vücudunda morartılar vardı. Göğsünü, boynunu kontrol ettiğimde nefes almadığını fark ettim. Sağlık ekiplerine haber verdik. Ümit'i arayarak, 'Kardeş kız mosmor olmuş gel yardımcı ol' dedim. O da 'Polisi ambulansı arayın beni ama beni karıştırmayın' dedi" diye konuştu.



ÜMİTCAN UYGUN'UN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



Emniyette ifade veren Ümitcan Uygun, "Esra'ya ayran içirdik ve kusmaya başladı. Kustuktan sonra Esra'yı salonda bulunan çekyata ıslak bir şekilde yatırdık. Ben ve Esra bir kanepede Dilan ve Furkan ise diğer kanepede yaklaşık bir saat uzandıktan sonra yatak odasına tekrar geçtik. Ben Esra'nın ıslak olmasından dolayı üzerini çıkardım ve uzun askılı boydan bir elbise giydirdim. Yatağa uzandıktan sonra da 'biraz uyuyayım da kendime geleyim' dedi. Bu esnada Esra'nın titremesi hafif şekilde devam ediyordu. Esra yaklaşık 10-15 dakika sonra uyudu. Bende yatağın sağ tarafına geçerek oturdum ve telefon ile oynamaya başladım. Saat 07.30 sıralarında bende uyuya kalmışım. Saat 10.15 sıralarında soy ismini bilmediğim avukatım Zehra beni arayarak 'adliyede seni bekliyorum, ifaden var' dedi, bende 'uyuya kalmışım abla hemen geliyorum' dedim ve telefonu kapattım. Benim telefonum çaldığında telefonun sesine Esra'da uyandı ve lavaboya gitti. Lavabodan geldiğinde ben üzerimi giyiniyordum. Esra tekrar yatağa uzandı 'bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş" dedi. Ben de 'taksi çağır ben ifadeye gideceğim' dedim. Esra da benim telefonumdan taksi durağını arayarak taksi istedi. Yaklaşık 2-3 dakika sonra taksi geldi" dedi.