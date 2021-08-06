USD (Alış - Satış) : 8,53 - 8,54 EURO (Alış - Satış) : 10,10 - 10,12
Ana Sayfa.
Teknoloji
Apple'dan çocuk istismarını tespit edecek yazılım!

Apple'dan çocuk istismarını tespit edecek yazılım!

Günümüzün en büyük problemlerinden biri olan çocuk istismarına karşı mücadele için Apple'dan bir hamle geldi. Alınan bilgilere göre, Apple çocuk istismarının tespiti için iPhone'lara yazılım yüklemeyi planlıyor.

Ekleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 12:05
Güncelleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 12:14
Apple'dan çocuk istismarını tespit edecek yazılım!

ABD'li teknoloji şirketi Apple, çocuk istismarlarının tespiti için ürettiği iPhone model cep telefonlarına görüntüleri tarayan bir yazılım yüklemeyi amaçlıyor.

Apple'ın 'neutralMatch' olarak adlandırdığı sistemi bu haftanın başlarında bazı ABD'li akademisyenlere ayrıntılı olarak anlattığı ve planın ilerleyen günlerde daha geniş çapta duyurulacağı söyleniyor.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE HABER VERECEK


Yapılan açıklamalara göre, sistemin yasa dışı görüntüleri tespit ederek, istismarla ilgili materyallerin doğrulandığı takdirde, güvenlik güçleri ile iletişime geçeceği belirtildi.

iCloud'a yüklenen her fotoğrafa, şüpheli olup olmadığını belirten bir 'güvenlik değeri' verileceği ve belirli sayıda fotoğrafın şüpheli olarak işaretlendiğinde, Apple'ın tüm şüpheli fotoğrafların şifresinin çözülmesini ve yasa dışı materyallerin saptanmasını sağlayacağı aktarıldı.


Sistemin fotoğrafları tararken, çocuk cinsel istismarına ilişkin resimlerin bulunduğu bir veri tabanındaki fotoğraflarla karşılaştırılacağı ve planın başlangıçta yalnızca ABD'deki mobil cihazlara uygulanmasının beklendiği belirtildi.

Güvenlik araştırmacıları ise, Apple'ın çocuk istismarı ile mücadele çabalarını desteklerken, dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin vatandaşlarının kişisel verilerine, orijinal amacın çok ötesinde erişim sağlama riskinden endişe duyduğunu belirtti.

Araştırmacılar, sistemin şu anda çocuklara yönelik cinsel istismarı tespit etmek için tasarlanmış olmasına rağmen, terör veya protestolardaki hükümet karşıtı işaretler gibi diğer hedeflenen görüntü ve metinleri taramak için de kullanılabileceğini ifade etti.

'FİKİR DEHŞET VERİCİ'


Cambridge Üniversitesi'nden Güvenlik Mühendisliği Profesörü Ross Anderson, “Kesinlikle dehşet verici bir fikir, çünkü telefonlarımız ve dizüstü bilgisayarlarımızın dağıtılmış toplu bir gözetimine yol açacak.' dedi.

Ayrıca bazı güvenlik uzmanları, Apple'ın böyle bir uygulamaya geçtiği takdirde hükümetlerin de bu bilgilere ulaşabileceğini söylüyor.

Çocuk Istismarına ÖnlemApple Yeni Yazılım


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı