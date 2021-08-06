Evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakmakla yükümlü olan kişilere, her ay düzenli olarak evde bakım maaşı yatırılıyor. Her ayın ilk 15 günü içerisinde yatırılan maaş bu ay zamlı olarak yatacak. Evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi aybaşının gelmesiyle beraber gün içerisinde ödenekten faydalanan vatandaşlar tarafından araştırma konusu haline geldi. Peki Ağustos ayı evde bakım maaşı yattı mı? Ağustos ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Sizler için evde bakım maaşı için güncel bilgileri sıraladık.





Evde Bakım Maaşı Sorgulaması Nasıl Yapılır?



SMS ile Evde Bakım Maaşı Sorgulaması Nasıl Yapılır?



Evde Bakım Maaşı Yattı Mı?



Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne 'BAKIYE' yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilirBu ay evde bakım maaşı yatan iller listesi: Ekim ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı?Ağustos ayı evde bakım maaşları henüz yatmadı. Ayın il 15 günü içerisinde yatması bekleniyor.vesorularının yanıtı güncel bilgilere göre bu şekildedir.