Cani katilin eski kız arkadaşı konuştu! 'Benim vücuduma da jilet ile ismini kazımaya çalışıyordu'

Antalya'da vahşice katledilen üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu, gözyaşları içinde defnedildi. Kızını toprağa veren acılı babanın feryadı, yürekleri dağladı.



Antalya'da kaybolduktan 5 gün sonra cinayete kurban gittiği anlaşılan ve cesedi parçalanmış şekilde ormanda bulunan 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi. Kızını toprağa veren acılı baba, 'Kızım melek oldu.



Bundan sonra tek amacım 'Başka Azra'lar ölmesin' diye mücadele etmek' dedi. 28 Temmuz'da kaybolduktan sonra vahşice katledildiği ortaya çıkan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesinin kayıp olan baş kısmı 100 kişilik ekibin 48 saatlik araması sonucu Seyir Terası ormanlık alanda bulundu.



Cenazenin eksik kısmının tamamlanmasının ardından aile, Azra'nın cansız bedenini alarak Osmaniye'ye götürdü. Genç kızın cenazesi, Sofular Köyü Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.



Üzerine dev Türk bayrağı örtülen tabuta, ablası Ezgi Tuğba Haytaoğlu, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi kardeşi için mezuniyet cübbesi serdi.





'YAVRUMU DAĞLARDAN TOPLADIM'



ŞİDDET VE KADIN PANELİNE KATILMIŞ



Acılı baba Mustafa Haytaoğlu, 'O dünyanın en heyecanlı, en hareketli, en güzel çocuğu idi. Melek oldu. Bundan sonra başka Azralar ölmemesi için mücadele edeceğim. Kızıma bu caniliği yapan katilin en ağır cezayı alması için çalışacağım' dedi.Azra'nın annesi Mezide Haytaoğlu ise acısının çok büyük olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: 'Annelerin ciğerini yaktılar. Ne olur bunun devamı gelmesin. Benim kuzumu yaktılar, başka annelerin ciğeri yanmasın.Artık son bulsun. Emanet verdi Allah'ım, emanetini geri aldı. Şehit oldu benim kızım, melek gibi uçtu gitti. Televizyonda izlediğim başıma geldi, istemezdim. Bir haftadır yavrumu dağlardan taşlardan topladım. 3-4 gündür de buzdolaplarında bekletiyorum yavrumu.'Katil Mustafa Murat Ayhan'ın ismini vermek istemeyen eski kız arkadaşı, kendisinin de işkence gördüğünü anlattı. Ayhan'ın kendisi ile olan arkadaşlığında kendisini sürekli boğmaya çalıştığını, her seferinde son anda elini boğazından çektiğini söyledi.Genç kız, 'Jilet ile vücuduma ismini kazımaya çalışıyordu. Yaşadıklarım kabus gibiydi. Tüm bunları unutmak istiyorum' dedi.Üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun, 'Medyada Şiddet ve Kadın' paneline katıldığı ortaya çıktı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Haytaoğlu'nu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.Özkan, Azra'nın daha önce üniversitenin '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında düzenlediği 'Medyada Şiddet ve Kadın' isimli panele katıldığını söyledi. Özkan, 'Sadece onu değil, sihirli elleriyle dokunup değiştireceği geleceği de öldürdüler.Öğrencimiz, hayatını kadına şiddetle mücadeleye adayacaktı. 2019'daki Medyada Şiddet ve Kadın panelinde, gözlerindeki ışık her şeyi anlatıyor. O ışığı da söndürdüler' diye konuştu.