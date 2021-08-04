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Yangınlara İHA desteği! 33 sorti, 462 saat uçuş

Yangınlara İHA desteği! 33 sorti, 462 saat uçuş

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yangınların ilk gününden itibaren 4 İHA ile çalışmalara destek verildiğini belirterek, İHA’lardan çekilen görüntüleri paylaştı.

Güncel / 4 Ağustos 2021 Çarşamba 13:22
Yangınlara İHA desteği! 33 sorti, 462 saat uçuş

Türkiye'nin güneyinde çıkan yangınlara Silahlı Kuvvetler de desteğini sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından videolu olarak yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, birçok bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına ilk günden itibaren 4 İHA ile destek sağlamaya devam ediyor.

Dalaman, Çanakkale ve Geçitkale/KKTC Meydanlarından kalkış yapan Bayraktar ve Anka İHA'lar bugüne kadar 33 sorti, 462 saat uçuş icra etti.

28 Temmuz 2021 tarihinden itibaren gece ve gündüz kesintisiz olarak icra edilen uçuşlarda;

- İlk defa meydana gelen yangın mevkileri,
- Söndürme faaliyeti tamamlanmış alanlarda yeniden başladığı tespit edilen yangın mevkileri,
- Devam etmekte olan yangınların sınırları ve ilerleme istikametleri gerçek zamanlı olarak hassas koordinat ile Orman Genel Müdürlüğüne bildirildi. Koordineli çalışma ile yangınların daha fazla yayılmadan önlenmesine katkı sağlandı.

Deniz Kuvvetlerimize ait İHA'lar 28 Temmuz 2021 tarihinden bugüne kadar;

Muğla'da : 19
Manisa'da : 2
Antalya'da : 8
Balıkesir'de : 2
Çanakkale'de : 5
İzmir'de : 2
Konya'da : 2
Aydın'da : 1
Isparta'da : 1
Denizli'de : 1
Burdur'da : 1
Uşak'ta : 1 adet olmak üzere toplam 45 yangını tespit etti. Hâlihazırda yangın söndürme çalışmalarına 4 İHA ile kesintisiz destek sağlanmaya devam ediliyor.

12 İLDE 45 YANGIN TESPİT EDİLDİ


Deniz Kuvvetlerimize ait İHA'lar, 12 ilde 45 adet yangını tespit etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan orman yangınları paylaşımı '33 sorti ve 462 saat uçuş'

İlk kez başlayan yangının mevkisi, söndürüldükten sonra yeniden başlayan yangın noktaları ve devam eden yangınların ilerleme istikameti hassas koordinat ile anlık olarak Orman Genel Müdürlüğüne bildirildi.


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