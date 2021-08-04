Whatsapp'tan skandal karar! Artık mesajları okuyabilecek...

Dayattığı sözleşme ile birlikte birçok kullanıcı kaybeden ve uzun süre gündemi meşgul eden WhatsApp, bu sefer de başka bir skandalla kendinden söz ettiriyor.



Bu kez başrolde Uçtan Uca Şifreleme sistemi var. Ortaya çıkan bilgilere göre, şirketin özel bir altyapıyla birlikte Uçtan Uca Şifrelenmiş mesajları inceleyebiliyor.



UÇTAN UCA ŞİFRELEME NEDİR?

Bu sistem WhatsApp'ta sadece gönderici ve alıcı tarafından görünüp okunabilen mesajları temel alıyor. Yani mesajları internet sağlayıcıları ve ağ yöneticileri de dahil olmak üzere uygulama geliştiriciler de göremiyor.Üzerinde çalışılan yeni sistem ise Uçtan Uca Şifreleme'yi kaldırmadan incelemeyi sağlıyor. Bilgiler, WhatsApp'ın bu sistemde şifrelenmiş mesajların şifresini çözmeden incelenmesini temel alıyor.Asıl amaç, mesajlar ve içerikler sayesinde reklam analizinin yapılması. Yani bir yandan güvenlik devam ederken bir yandan mesajların görüntülenmesi ve reklam hedeflemede kullanılması söz konusu. Tabii bu da tepkilere neden oluyor.Homomorfik şifreleme, kullanıcıların şifrelenmiş verileri üzerinde önce şifresini çözmeden hesaplamalar yapmalarına izin veren bir şifreleme biçimidir.Homomorfik şifreleme olarak isimlendirilen bu sistemin ilerleyen süreçte kapsam alanının daha da genişlemesi söz konusu.