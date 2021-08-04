ISPARK çalışanına hakaret etmişti! Didem Arslan'a tehdit ve hakaret davası...

Haber sunucusu olan Didem Arslan geçtiğimiz yıl bir İspark çalışanıyla tartışıp hakaretlerde bulunmuştu. Didem Arslan hakkında tehdit ve hakaretten dava açıldı.
Haber sunucu Didem Arslan, 19 Mart 2020'de bir İspark görevlisiyle tartıştığı sırada görevliye hakaretlerde bulunarak tehdit etmişti. Didem Arslan hakkında savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yılmaz hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' suçu kapsamında iddianame düzenledi.
Habertürk ve Show TV sunucusu Didem Arslan Yılmaz ve eşi Kürşat Yılmaz, Şişli'deki Harbiye Abdi İpekçi Caddesi'nde geçen yıl 19 Mart günü park ücreti isteyen İspark görevlisi Aykut Arıkan ile tartışmış, Arıkan bu nedenle Yılmaz Ailesi'nin şikayeti üzerine İspark'taki işinden atılmıştı.
Her iki taraf da birbirinden şikayetçi olmuş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Başsavcılık, Yılmaz hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' suçu kapsamında iddianame düzenlendi.