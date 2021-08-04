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ISPARK çalışanına hakaret etmişti! Didem Arslan'a tehdit ve hakaret davası...

ISPARK çalışanına hakaret etmişti! Didem Arslan'a tehdit ve hakaret davası...

Haber sunucusu olan Didem Arslan geçtiğimiz yıl bir İspark çalışanıyla tartışıp hakaretlerde bulunmuştu. Didem Arslan hakkında tehdit ve hakaretten dava açıldı.

Güncel / 4 Ağustos 2021 Çarşamba 10:31
ISPARK çalışanına hakaret etmişti! Didem Arslan'a tehdit ve hakaret davası...

Haber sunucu Didem Arslan, 19 Mart 2020'de bir İspark görevlisiyle tartıştığı sırada görevliye hakaretlerde bulunarak tehdit etmişti. Didem Arslan hakkında savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yılmaz hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' suçu kapsamında iddianame düzenledi.

Habertürk ve Show TV sunucusu Didem Arslan Yılmaz ve eşi Kürşat Yılmaz, Şişli'deki Harbiye Abdi İpekçi Caddesi'nde geçen yıl 19 Mart günü park ücreti isteyen İspark görevlisi Aykut Arıkan ile tartışmış, Arıkan bu nedenle Yılmaz Ailesi'nin şikayeti üzerine İspark'taki işinden atılmıştı.

Her iki taraf da birbirinden şikayetçi olmuş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Başsavcılık, Yılmaz hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' suçu kapsamında iddianame düzenlendi.


SENİ ATTIRACAĞIM


İddianamede, Didem Yılmaz'ın eski İspark görevlisi Aykut Arıkan'a karşı 'P...vk, seni attıracağım' şeklinde tehdit ve hakaret ettiği kaydedildi.


İddianamede, Didem Yılmaz'ın eşi Kürşat Yılmaz ile İspark çalışanı Aykut Arıkan da sanık olarak yer aldı. Sabah'ın haberine göre, Arıkan'a Kürşat Yılmaz'ı iterek yere düşürdüğü gerekçesiyle dava açıldığı öğrenildi.


KÜFÜRLÜ BİR İFADEYLE İŞTEN ATILMAMI SÖYLEDİ


Didem Arslan Yılmaz'ın işten attırdığı çalışanı Aykut Arıkan yaşadıklarını şöyle anlatmıştı. '18 lira için benimle tartıştılar. Didem Hanım İBB Basın Danışmanı Murat Ongun'u arayıp küfürlü bir ifadeyle işten atılmamı söyledi. Sonra, 6 yıldır çalıştığım İspark'tan çıkışım verildi' demişti

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