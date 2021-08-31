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Yunan basınında Akıncı TİHA korkusu! Erdoğan’ın sözleri manşetleri süsledi

Yunan basınında Akıncı TİHA korkusu! Erdoğan’ın sözleri manşetleri süsledi

Savunma sanayisinde art arda yaptığı atılımlarla bir dünya markası haline gelen Türkiye, dünya gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde güvenlik güçlerinin envanterine kazandırdığı insansız hava araçlarına eklenen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), bu kez de Yunan basınında büyük yankı uyandırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda gerçekleşen törenle TSK envanterine kazandırdığı Bayraktar Akıncı TİHA’yı manşete taşıyan Yunan gazete, Türkiye'nin gücüne güç katmaya devam ettiğini ifade etti.

Ekleme Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 16:03
Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 16:09
Yunan basınında Akıncı TİHA korkusu! Erdoğan’ın sözleri manşetleri süsledi

Terörle mücadele kapsamında yerli ve milli üretim anlayışını benimseyen Türkiye, askeri teknolojideki atılımlarına devam ediyor.

Yerli üretim İHA/SİHA teknolojisi, uluslararası arenada elde ettiği başarılarla küresel çapta analizlere konu olurken, bu kez Bayraktar Akıncı TİHA, dünya gündemine oturdu.

Terörle mücadele kapsamında yerli ve milli üretim anlayışını benimseyen Türkiye, askeri teknolojideki atılımlarına devam ediyor.

Yerli üretim İHA/SİHA teknolojisi, uluslararası arenada elde ettiği başarılarla küresel çapta analizlere konu olurken, bu kez Bayraktar Akıncı TİHA, dünya gündemine oturdu.

Yunan Kathimerini, Başkan Erdoğan'ın törende yaptığı konuşmada kullandığı 'Bölgemizde bir taşı bile yerinden oynatmak isteyen önce Türkiye'nin rızasını arayacak.' şeklindeki ifadeyi manşete taşıyarak Türkiye'nin savunma alanında korku salan tavrına dikkat çekti.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ MANŞETE TAŞINDI

Başkan Erdoğan'ın yaptığı konuşmaya tüm ayrıntılarıyla yer veren Kathimerini, 'bölgede ve dünyada huzurun, güvenin, barışın ve adaletin tesisi için samimi gayret gösteren Türkiye'nin gücüne güç katacağını' vurguladı.

Akıncı TİHA ile birlikte Türk ordusunun, dünyanın en ileri üç ülkesinden biri haline geldiğini yazan Kathimerini, Türkiye'nin insansız hava aracı yapımı noktasındaki potansiyeline de dikkat çekti.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasında yer alan 'Türkiye'nin son 19 yılda yazdığı başarı hikayesinde Savunma Sanayimiz başrol oynadı. İHA teknolojilerinde ulaştığımız seviye, tüm dünya tarafından tanınan savunma sanayiindeki yeteneklerimizin başarısını simgeliyor.' ifadelerine yer veren Kathimerini'nin bu haberi, ülkede Türkiye'nin askeri teknolojisine duyulan korkuyu da gözler önüne serdi.


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