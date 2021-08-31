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Kalamar Yemek Haram mı? Kalamar Yemek Günah mı?

Kalamar Yemek Haram mı? Kalamar Yemek Günah mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaptığı açıklamalar sonrasında pek çok vatandaş kalamar haram mı? sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Deniz ürünlerinin haram olup olmadığı konusunda yapılan tartışma devam ederken Haçkalı’dan bir açıklama daha geldi. Peki, kalamar yemek haram mı?

Ekleme Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 13:51
Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 13:54
Kalamar Yemek Haram mı? Kalamar Yemek Günah mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı’nın "Kur'an ve sünnette yenilmeyecek olan hayvanlarla ilgili bir liste verilme yönüne gidilmemiş, domuz gibi ismi belirtilerek yasaklananların yanında diğer hayvanlar için ilke ve ölçüler konulmakla yetinilmiştir." Açıklamasının ardından pek çok Müslüman kalamar yemek haram mı? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, kalamar yemek haram mı? 

Kalamar Yemek Haram mı?


Diyanet İşleri Başkanlığı; İslam aleminden gelen “Yengeç, kalamar, ıstakoz, karides, midye, kurbağa vb. gibi deniz ürünleri yenilebilir mi?” sorusuna, “Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir.” (Ebû Dâvud, Tahâret 41) buyurdu cevabını vermişti. Büyük bir tartışmanın başlamasına sebep olan bu sorunun ardından pek çok kişi kalamar yemek haram mı? sorusunu gündeme getirdi. Bu sorunun pek çok kişi tarafından sorulması üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yeni bir açıklama geldi. Denizden çıkan ürünlerin mezheplere göre haram ve helal olarak sınıflandırıldığını açıklayan Haçkalı, Hz.Muhammed'in yenmesi helal ve haram olan hayvanlarla ilgili açıklamalarının bulunduğunu söyleyerek bu cümleleri kurdu;
"Yapılan bir rivayette şunlar ifade edilmektedir: 'Resulullah sallallahu aleyhivesellem, azı dişi bulunan yırtıcı hayvanların ve pençesiyle avlanan yırtıcı kuşların etlerinin yenmesini yasaklamıştır.' Bunun yanında pis ve iğrenç olmaları nedeniyle bazı hayvanların yenmesini yasakladığı da bilinmektedir. Hazreti Muhammed, deniz ürünleriyle ilgili olarak ise 'Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir.' buyurmuştur."

"Maliki, Şafii ve Hanbeli alimleri ise Maide Suresi'nin 96. ayetindeki 'deniz avı' ifadesinin kapsamlı oluşunu ve Hazreti Peygamber'in 'Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir.' ifadesine dayanarak, deniz ürünlerinin yenilmesi hususunda oldukça geniş bir yaklaşım ortaya koymuşlardır. Maliki ve Hanbeli alimlere göre, deniz hayvanları prensip olarak helaldir. Ancak timsah gibi yırtıcı hayvanlar helal değildir. Şafii mezhebinde ise aslen suda yaşadığı halde karada da yaşayabilen kurbağa, yengeç, kaplumbağa ve su yılanı gibi hayvanlar habis ve zararlı oldukları için helal değildir. Bunların dışında kalan midye, kalamar, ıstakoz, karides gibi deniz ürünlerinin yenmesi ise helaldir." Açıklamasını gerçekleştiren Haçkalı, İslam aleminden gelen ‘Kalamar haram mı?’ sorusuna cevaben kalamarın haram olmadığını belirtti.



Kalamar Yemek Günah mı?


Kalamar tüketen Müslümanların ‘Kalamar yemek günah mı?’ sorusunu sormasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yanıt gecikmedi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kalamarın yenip yenmeyeceğine ilişkin açıklaması şu şekildedir;

"Bakara Suresi'nin 173. ayetinde 'Allah size murdar eti (leş), kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilmiş olanı haram kıldı.' deniliyor. Bunun yanında En'am Suresi 145. ayet-i kerimede de aynı şeyler niteliklerine atıfta bulunularak sayılmıştır. Bunların yanında Kur'an-ı Kerim'de deniz avlarının helal kılındığı ayrıca ifade edilmiştir, 'Size ve yolculara geçimlik olmak üzere deniz avı ve yiyeceği helal kılındı.'

Kur'an-ı Kerim'de, Hazreti Muhammed'in helal ve haramları açıklama-bildirme hususundaki göreviyle ilgili olarak A'raf Suresinin 157. ayetinde şöyle bir ifade kullanılmıştır: Peygamber onlara iyiliği emreder ve onları kötülükten sakındırır, yine onlara temiz olan şeyleri helal ve pis olan şeyleri de haram kılar."

Kalamar haram mı? ve kalamar yemek günah mı? soruları İslam alimleri tarafından bu şekilde belirtilmiştir.

Kalamar Yemek Haram Mı?


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